Досаев: годовая инфляция остановилась впервые за полгода

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев в ходе заседания правительства доложил об инфляционной динамике в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель Нацбанка доложил, что месячная инфляция в октябре составила 0,7%. При этом, годовая инфляция сохранилась на уровне 8,9%, прекратив рост впервые за последние 6 месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%.

Спикер уточнил, что непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг - с 6,8% до 6,9%.

Непродовольственная инфляция за месяц составила 1% из-за роста цен на дизтопливо на 16,6%, или 34 тенге", - пояснил спикер.

Продовольственная инфляция, по словам главы НБРК, составила 0,7%. Причиной увеличения стал сезонный рост цен на свежие овощи на 5,5% и яйца (7,2%).

В ходе своего выступления Досаев также сообщил, что к настоящему времени в стране обеспечена техническая готовность Национальной платежной системы.

Так, в рамках Межбанковской системы платежных карточек создана инфраструктура по обработке карточных транзакций. В настоящее время проводится работа по интеграции с Международными платежными системами - Visa, Mastercard, Union Pay".

Согласно его информации, запуск компонентов Национальной платежной системы будет осуществлен в пилотном режиме в ноябре-декабре 2021 года текущего года.