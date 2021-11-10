Казахстанцы ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Об инфляционных ожиданиях казахстанцев в октябре 2021 года рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась и составила 10,3% (9% в сентябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев - 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения", - сказал Денис Чернявский.

Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности, на мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви.

По его словам, потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны. Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения.

На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась.

Повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с 19% в сентябре до 16% в октябре).