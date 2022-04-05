Две трети работников здравоохранения и соцуслуг трудятся в городах

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В четвертом квартале 2021 года в сфере здравоохранения и социальных услуг было занято 548,3 тыс. человек - на 5,2% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе большая часть занятых в секторе здравоохранения и соцуслуг числилась в Алматинской области: 68,7 тыс. человек - на 1,7% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Восточно-Казахстанская область.

Меньше всего занятых в секторе числилось в Атырауской области: всего 13,9 тыс. человек, плюс 0,5% за год.

В четвертом квартале 2021 года численность занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг в городах составляла 358,3 тыс. человек - на 4,6% больше, чем годом ранее. В свою очередь, в селах работали лишь 190 тыс. человек, плюс 6,5% за год. Численность занятых в секторе в городах превышает сельский показатель сразу на 88,6%", - информирует Ranking.kz .

По данным аналитиков, среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в итоговом квартале прошлого года достигала 246,2 тыс. тенге - на 24,7% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработной платы составил 14,7% за год.

В региональном разрезе больше всех получали работники столицы: 316,9 тыс. тенге, плюс 12,5% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматы и Атырауская область", - говорится в обзоре.

Непосредственно в области здравоохранения среднемесячная заработная плата составляла 251,5 тыс. тенге - на 24,1% больше, чем годом ранее. В том числе работники больничных организаций получали в среднем 263,1 тыс. тенге; сотрудники врачебной и стоматологической практики - 236,4 тыс. тенге; занятые в прочей деятельности по охране здоровья - 229,3 тыс. тенге.

В сфере социальных услуг на 32,9% выросла заработная плата работников в секторе предоставления услуг с обеспечением проживания (до 175,5 тыс. тенге), и на 40,9% - в секторе предоставления услуг без обеспечения проживания (до 179 тыс. тенге).