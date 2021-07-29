ЕАБР провел исследование инвестиционной активности в водно-энергетическом комплексе стран региона

МОСКВА. 28 ИЮЛЯ - Аналитики Евразийского банка развития провели детальное исследование инвестиционной активности в водно-энергетическом комплексе (ВЭК) Центральной Азии (ЦА), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал доклад "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Авторы доклада проанализировали сложившуюся ситуацию в ВЭК ЦА по итогам 30 лет независимости 5 республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), оценили уровень сотрудничества между странами в ВЭК. Аналитики также выявили основные вызовы, которые стоят перед странами ЦА в решении вопросов ВЭК, провели скрупулезное исследование реализуемых и перспективных инвестиционных проектов в ВЭК ЦА путем анализа инвестиционных стратегий основных игроков и государственных программ. На этой основе в докладе представлена предварительная оценка потребностей в капиталовложениях в инфраструктуру энергетического и водного сегментов ВЭК до 2030 года, сообщает пресс-служба ЕАБР.

Авторы доклада оценивают, что недостаточный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в водно-энергетическом комплексе и, соответственно, реализуемые технико-экономические решения приводят к значительным экономическим потерям.

По данным, представленным в докладе, оценки ежегодного экономического ущерба и нереализованных экономических выгод достигают 4,5 миллиарда долларов. Это соответствует 1,5% регионального ВВП. Потери в сельском хозяйстве оцениваются в 0,6% ВВП ЦА, в энергетическом комплексе - 0,9% ВВП ЦА.

Согласно предварительным оценкам ЕАБР, при условии устранения неэффективности ВЭК положительное воздействие на ВВП ЦА может составить 7% ВВП региона на 5-летнем горизонте (22 миллиарда долларов. Темпы экономического роста стран региона ЦА через 5 лет дополнительно увеличатся на 1,5 п. п. (по сравнению с инерционным сценарием развития).

В более долгосрочной перспективе (до 2050 года), согласно оценкам Всемирного банка, разница между издержками инерционного сценария и выгодами сценария, подразумевающего укрепление сотрудничества в ВЭК ЦА, может достигнуть 20% ВВП.

Резкое ослабление сотрудничества в ВЭК ЦА в 2000-х годах совпало с периодом значительного увеличения нагрузки на энергетический сектор. Объем нетто-потребления электроэнергии увеличился на 71,1% - с минимального в постсоветский период уровня в 108,1 ТВт-ч в 1999 году до 184,9 ТВт-ч в 2020 году. Это произошло в условиях ускорения темпов роста промышленности, которая характеризуется высокой энергоемкостью, и высокого демографического роста. При значительном снижении взаимных среднегодовых перетоков электроэнергии страны ЦА активно строили новые и модернизировали действующие генерирующие мощности. Это позволило удовлетворять увеличивающиеся потребности за счет собственной генерации. Фактически за последние два десятилетия реализован курс на самодостаточность энергосистем.

Формирование энергосектора ЦА происходило в контексте реализации государственных программ в регионе. С учетом структуры собственности и специфики инвестиционных проектов в ВЭК государство играет ключевую роль в его развитии. Государства и государственные компании активно участвуют в разработке концепций развития комплекса, определяют тарифную политику, занимаются поиском источников финансирования, реализацией проектов и другие. В 2020 году лидерами по объемам инвестиций в ВЭК являлись Казахстан (2,783 миллиарда долларов, или 1,6% ВВП) и Узбекистан (1,377 миллиарда долларов, или 2,4% ВВП). В Таджикистане и Кыргызстане инвестиции в капитал ВЭК составили 507 миллионов долларов (6,3% ВВП) и 89 миллионов долларов (1,2% ВПП), соответственно. В Таджикистане бюджетные ограничения не стали препятствием для проведения активной инвестиционной государственной политики за счет внешних заимствований. Слабые инвестиционные показатели в ВЭК Кыргызстана обусловлены ограниченными государственными доходами, а также заниженными тарифами, которые не покрывают себестоимости производства электроэнергии.

В условиях недостаточной инвестиционной привлекательности ВЭК большинства стран ЦА для частного капитала и иностранных инвесторов важным источником финансовых ресурсов для государственных инициатив выступают многосторонние банки развития (МБР). На данный момент в стадии реализации находится 104 проекта на сумму 10,2 миллиарда долларов. Лидером по объему финансирования является ЕБРР с портфелем 3,3 миллиарда долларов, или 32,7% от общего объема финансирования МБР в ЦА. Следом идут ВБ - 3,0 миллиарда долларов (29,6%) и АБР - 2,6 миллиарда долларов (26,2%). На долю ЕАБР и ЕФСР, ЕИБ и АБИИ в совокупности приходится 1,2 миллиарда долларов (11,5%). Несмотря на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, МБР продолжили финансирование ВЭК ЦА. В 2020 году МБР одобрено финансирование 24 проектов в ВЭК ЦА на общую сумму 1,8 миллиарда долларов.

В долгосрочной перспективе в ЦА аналитики ЕАБР ожидают сохранения относительно высоких темпов роста ВВП. Это будет связано со значительным демографическим ростом (медианный рост численности населения ЦА с текущих 74,4 миллиона до 90,0 миллиона человек в 2050 году, согласно прогнозам ООН), а также с развитием промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. Как следствие, в регионе ожидается увеличение потребления электроэнергии и, соответственно, рост нагрузок на действующие генерирующие мощности и инфраструктуру электроэнергетического сетевого хозяйства, которые на данный момент отличаются высоким уровнем износа. С другой стороны, в условиях географической обособленности территории и связанной с этим замкнутости ее трансграничных речных бассейнов, а также нарастания климатических изменений увеличение потребления воды становится главным фактором, определяющим характер межгосударственного водопользования и, соответственно, межгосударственных отношений в регионе.

Выявленные совокупные инвестиционные предложения в энергетическом сегменте ВЭК ЦА оцениваются на текущий момент в 52,8 миллиарда долларов. Из них 45,4 миллиарда долларов (86,0%) приходится на сегмент генерации и 7,4 миллиарда долларов на электросетевой комплекс (14,0%). Основными целями, поставленными перед проектами, остаются безопасность энергоснабжения путем диверсификации источников энергии и наращивания традиционных для страны видов генерирующих мощностей, выход на новые рынки электроэнергии и укрепление внутренних электроэнергетических связей.

Ожидается, что реализация запланированных в ближайшее десятилетие инвестиционных проектов позволит избежать дефицита электроэнергии в регионе, несмотря на увеличение ее потребления. Профицит электроэнергии в регионе увеличится с 37,2 ТВт-ч в 2020 году до 45,6 ТВт-ч в 2030 году, что, в свою очередь, создает условия для наращивания объемов экспорта электроэнергии и выносит на повестку вопрос о том, каковы направления сбыта излишков электроэнергии.

Во всех странах ЦА выявленные инвестиционные проекты направлены в большинстве случаев на удовлетворение потребностей национальной экономики и не обязательно учитывают региональные интересы, что является следствием нескоординированного характера развития ВЭК. Развитие сотрудничества в ВЭК ЦА позволило бы повысить эффективность баланса водных и энергетических ресурсов региона, а также оптимизировать объемы и структуру инвестиций.

Авторы доклада обращают внимание на то, что отличительной чертой стран ЦА в бассейне Аральского моря является то, что их социально-экономическое развитие происходит в условиях истощения водных ресурсов, и этот тренд будет определять характер межгосударственных отношений стран региона. С точки зрения обеспеченности водными ресурсами в международной классификации они находятся в категории "недостаточно обеспеченных". По расчетам аналитиков ЕАБР, по умеренному сценарию развития ситуации в ЦА данный тренд сохранится в долгосрочной перспективе.

Аналитики банка делают вывод, что перспективы достижения целей устойчивого социально-экономического развития ЦА в значительной степени связаны с состоянием водных ресурсов.

Вызовы устойчивости энергетического сегмента ВЭК ЦА многочисленны, и для противодействия им каждая страна региона ищет свое решение. Однако основные проблемы в ВЭК ЦА будут связаны с нарастающим дефицитом водных ресурсов. Использование водных ресурсов в ЦА характеризуется высокими темпами роста, что обусловлено как демографическими факторами, так и развитием промышленности и сельского хозяйства - главным образом увеличением ирригации", - отметил главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства