ЕАБР снизил ранее прогнозируемый рост ВВП в Казахстане в 2022 году

МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ - Евразийский банк развития снизил прогнозируемый ранее рост ВВП в Казахстане в 2022 году с 4,2% до 4%, сообщил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению главного экономиста ЕАБР, в период действия чрезвычайного положения экономическая активность в стране ослабла. Работа многих организаций была приостановлена либо осуществляется в ограниченном режиме.

Основной ущерб нанесен сфере услуг, а именно субъектам торговли, общественного питания, транспорта, финансового сектора. Прямые потери роста ВВП по 2022 году могут составить 0,15-0,2 процентных пункта", - считает Винокуров.

Аналитики ЕАБР полагают, что замедление экономической активности в Казахстане в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. По мере возмещения ущерба, в том числе из бюджетных источников, и стабилизации ситуации в стране экономика вернется к устойчивому росту уже по итогам I квартала 2022 года. Аналитики ЕАБР полагают, что ВВП Казахстана в целом по итогам 2022 года увеличится примерно на 4%.

Напомним, ЕАБР прогнозировал рост ВВП в Казахстане в 2022 году на уровне 4,2%.

По данным банка, по итогам 2021 года инфляция в Казахстане составила 8,4%. Аналитики ЕАБР ожидают ее замедления к концу 2022 года к верхнему порогу целевого коридора Национального банка РК 4-6%.

Сдерживанию инфляционного давления будет способствовать как повышение базовой ставки, состоявшееся в 2021 году, так и действие мер регуляторного характера, принятых правительством. Вместе с тем риски сохранения инфляции на повышенном уровне несколько увеличились", - пояснили в ЕАБР.