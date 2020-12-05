ЕАБР выделил 10 млрд тенге Казахстану на приобретение машин скорой помощи

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития выделил 10 млрд тенге в период пандемии на приобретение автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, передает Kazakhstan Today.





4 декабря проходит XV Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая интеграция» . Впервые мероприятие проводится в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.





Исенов подчеркнул, что ЕАБР оказывал всестороннюю поддержку всем странам присутствия, в том числе и Казахстану. Главным достижением при этом представитель банка назвал то, что удалось сохранить стабильность отношений - это ключевой момент деятельности. В период пандемии банк не повышал ставки кредитования и не ужесточал условия, более того, были заключены договоренности о финансовой помощи.

Так, с Министерством здравоохранения Евразийский банк развития подписал меморандум по строительству больниц в Казахстане. Сумму проектов глава правления озвучить не смог, поскольку на данный момент конкретных цифр пока нет – все это находится на стадии утверждения.

Кроме того, ЕАБР выделил 10 млрд тенге на приобретение специализированных автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, что Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов в Евразии. Инициатива создания ЕАБР принадлежит президентам России и Казахстана. Его участниками также являются Таджикистан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства