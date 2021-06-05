ЕАБР выделит средства на реконструкцию водовода Астрахань - Мангышлак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ - Евразийский банк развития подтвердил готовность выделения средств для реконструкции и расширения магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее соглашение подписано заместителем председателя правления ЕАБР Амангельды Исеновым, заместителем председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Данияром Берлибаевым и заместителем генерального директора АО "КазТрансОйл" Жайыком Махиным.

Ранее поручение о реконструкции правительству дал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Сооружение является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. В 2020 году по магистральному водоводу поставлено 28,4 млн кубометров воды", - проинформировали в пресс-службе ЕАБР.

В соответствии с данными за 2020 год, основная доля подачи воды приходится на коммунальные предприятия - 53,8% и нефтегазодобывающие компании - 39,4%. Объем подачи воды на промышленные предприятия составил 5,5%, сельхозтоваропроизводителям - 0,7%, населению и бюджетным организациям - 0,5%.

Проект по всем параметрам соответствует миссии банка, поэтому ЕАБР рассмотрит возможность применения всевозможных инструментов его поддержки, которыми мы располагаем. По показателю обеспеченности водой Казахстан является одной из наиболее дефицитных стран Евразийского континента. В среднем объем водных ресурсов республики оценивается в 100,5 кубического километра в год - 6 тыс. кубометров на одного человека. В России, к примеру, на одного человека приходится около 30 тыс. кубометров. В то же время страна интенсивно развивается: численность населения увеличивается, индустриализация продолжается и потребность в воде постоянно возрастает. Реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак позволит решить назревающую проблему водоснабжения Западного Казахстана. ЕАБР готов работать в интересах устойчивого развития и в других проектах, связанных с водоснабжением", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Как отметил заместитель председателя правления КМГ Данияр Берлибаев, реализации проекта по реконструкции магистрального водовода позволит увеличить мощность водовода со 110 тыс. кубометров в сутки до 170 тыс. кубометров в сутки.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства