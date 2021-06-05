ЕАЭС в июле запустит зону свободной торговли с Сербией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ - Зона свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии запустится с 10 июля. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе Петербургского международного экономического форума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы с 10 июля запускаем свободную торговлю с Сербией", - цитирует Слепнева РИА "Новости" .

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства