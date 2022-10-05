Единая цифровая маркировка электронных сигарет вводится в странах ЕАЭС

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АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть осуществлен ранее 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении ЕЭК.

На товаре для потребителей должны быть указаны следующие сведения:

Глобальный номер торговой единицы (GTIN). Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN). Код единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Наносить код на товары, ввозимые в рамках трансграничной торговли, импортер обязан до ввоза на территорию одного из государств - членов ЕАЭС либо на его территории в складских помещениях. Без маркировки товар не будет допущен к обороту.

Импортер также обязан предоставить сведения о полной уплате акциза по ввезенным товарам, если законодательством этого государства-члена не установлено иное.

Кроме того, в ЕЭК подчеркнули, что, поскольку электронные сигареты относятся к категории подакцизных товаров, на уровне национального законодательства может быть установлено дополнительное требование по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки.



