ЕЭК предлагает начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС с 2021 года

Москва. 22 октября. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 1 июля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Советом комиссии было поручено подготовить проект плана по формированию условий для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории союза, с учетом пожеланий всех сторон. На площадке ЕЭК была создана специальная рабочая группа, был проанализирован мировой опыт снижения стоимости услуг связи в роуминге, а также вопросы внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории ЕАЭС", - сказала в ходе онлайн-брифинга помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Она отметила, что 27 октября данный вопрос рассмотрит Коллегия ЕЭК, затем Совет ЕЭК и Евразийский межправсовет.

Если коротко, то комиссия предлагает обеспечить плавный переход к ценам на услуги связи в роуминге на уровне домашних тарифов к началу 2025 года, но по решению государств союза этот срок может быть сокращен. Комиссия предлагает на утверждение следующий график поэтапного снижения тарифов: с 1 июля 2021 года - не более 90% платы за такую услугу в домашнем регионе; с 1 января 2022 года - этот процент должен составлять не более 70%; с 1 января 2023 года - 40%; с 1 января 2024 года - не более 20%; с доведением ставки до нуля к 1 января 2025 года", - пояснила Ия Малкина.

Помощник председателя коллегии ЕЭК отметила, что для операторов связи главное опасение связано с тем, что их выручка может снизиться.

Вместе с тем мы отмечаем, что снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным. Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего указанные потери. К примеру, в Европейском союзе после внедрения правила "роуминг как дома" объем потребления мобильного Интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза. По мнению комиссии, внедрение справедливых тарифов будет в целом способствовать развитию интеграции, позволит развивать взаимную торговлю и расширять совместные проекты в различных отраслях экономики", - сказала она.

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