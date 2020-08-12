ЕНПФ вернул задолженности по пенсионным активам на 23,6 млрд тенге

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - ЕНПФ обеспечил возврат задолженности по пенсионным активам более чем на 23,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Работу по возврату проблемной задолженности, образовавшейся в результате неисполнения обязательств по пенсионным активам, ЕНПФ проводит с момента передачи пенсионных активов из частных накопительных пенсионных фондов. На момент завершения передачи пенсионных активов в ЕНПФ в 2014 году, в Фонде имелось 32 проблемных эмитента, и их задолженность составляла 161,45 млрд тенге по номинальной стоимости, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

По состоянию на август 2020 года, ЕНПФ осуществляет работу по возврату задолженности в отношении оставшихся 19 эмитентов, допустивших дефолт. В отношении трех эмитентов (АО "Роса", АО "Казахстан Кагазы" и АО "Имсталькон") применена процедура реабилитации, их задолженность по номинальной стоимости составляет 15,80 млрд тенге.

В отношении 12 эмитентов осуществляется претензионно-исковая работа либо исполнительное производство (АО "Альтернативные Финансы", АО "РЭМИКС-Р", АО "Казнефтехим", АО "Астана-Недвижимость", ТОО "Комбинат стройматериалов и конструкций-2", АО "Орнек XXI", АО "Mineral Resourses of Central Asia", АО "ТЕМА Ко", АО "HOMEBROKER", АО "Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык", ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", АО "Холдинг "Казэкспортастык"). Общая сумма задолженности по данной группе по номинальной стоимости - 13,03 млрд тенге.

В отношении еще четырех эмитентов осуществляется процедура банкротства/принудительной ликвидации (АО "Валют-Транзит-Банк", АО "GLOTUR", АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан"). Сумма задолженности - 17,5 млрд тенге.

Таким образом, по состоянию на август 2020 года, общая сумма задолженности (за счет пенсионных активов) по вышеуказанным 19 проблемным эмитентам составляет 46,33 млрд тенге по номинальной стоимости, а с учётом задолженности АО "Холдинг "Казэкспортастык" по выплате купонного вознаграждения в размере 5,8 млрд тенге общий размер задолженности составит 52,13 млрд тенге", - уточнили в ЕНПФ.

По состоянию 31 июля 2020 года общая сумма погашенной перед ЕНПФ задолженности по пенсионным активам составила 23,634 млрд тенге. За семь месяцев 2020 года возврат составил 1,55 млрд тенге, которые поступили от: АО "Абди Компани" - 188,42 млн тенге (погашение купонного вознаграждения); ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" - 17,92 млн тенге (погашение в рамках исполнительного производства); АО "Казахстан Кагазы" - 127,9 млн тенге (погашение в рамках реабилитации); АО "Имсталькон" - 105 млн тенге (погашение в рамках реабилитации); АО "Орнек XXI" - 22 млн тенге (погашение третьими лицами части задолженности перед Фондом); ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" - 29,05 млн тенге (погашение в рамках исполнительного производства); АО "Астана-Недвижимость" - 45,11 млн тенге (погашение в рамках исполнительного производства); АО "Атамекен-Агро" - 1,015 млрд тенге (погашение согласно решению суда).

Вместе с тем ЕНПФ проводит мероприятия по возбуждению уголовных производств с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба пенсионным активам.

На сегодняшний день с участием Фонда ведётся уголовное производство в отношении 12 эмитентов - АО "GLOTUR", АО "Имсталькон", АО "РЭМИКС-Р", АО "Роса", АО "Mineral Resources of Central Asia", АО "HOMEBROKER", АО "Казнефтехим", АО "Казахстан Кагазы", АО "Казинвестбанк", АО "Delta bank", "LANDSBANKI", АО "Астана-Недвижимость", - уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование в отношении бывших руководителей и акционеров двух эмитентов (АО "Имсталькон" и АО "РЭМИКС-Р") на сегодняшний день завершено. Материалы дел переданы для рассмотрения в суд.

Ряд руководителей данных организаций уклоняется от органов следствия, в связи с чем на сегодняшний день в розыске находится бывший руководитель и акционер АО "Имсталькон" Владимир Кананыхин, бывший председатель правления АО "РЭМИКС-Р" Тимур Беспаев, а также руководитель и акционер АО "Казнефтехим" Едыл Киришев. Их розыск ведётся уже более двух лет", - заключили в пресс-службе.

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