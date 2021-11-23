Fitch прогнозирует высокие финпоказатели банков Казахстана в среднесрочной перспективе

МОСКВА. 22 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильно высокие финансовые показатели банковского сектора Казахстана в среднесрочной перспективе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечают аналитики Fitch, в третьем квартале текущего года кредитоспособность банковского сектора страны была стабильной, расходы на обесценение кредитов (LIC) составили 1,2% (в годовом исчислении) от всего объема ссуд.

Кредитные расходы, которые понесли банки в результате экономического спада 2020 года, в основном были полностью учтены банками.

Ожидается, что убытки от обесценения останутся на уровне 1-2% в ближайшем будущем. Это значительно ниже банковской прибыли без учета убытков от обесценения (10% от общего количества займов), что позволит банкам получить высокую прибыль. Средняя доходность сектора по капиталу (ROE) была высокой - 34% в годовом выражении в третьем квартале. Мы ожидаем, что финансовые показатели останутся стабильно высокими в среднесрочной перспективе", - считают аналитики Fitch.

Также отмечается, что большинство казахстанских банков имеют чистые балансы с прочной структурой активов, сильной доходностью и мощными резервами. Однако несколько банков в секторе по-прежнему обременены значительными проблемными активами. И быстрый рост розничного кредитования в стране в среднесрочной перспективе может привести к ухудшению качества активов. По данным Fitch, в третьем квартале 2021 года рост розничных кредитов составил 12%, во втором - 11%.

Как пояснили аналитики, в последние несколько лет рост розничного кредитования опережал номинальный рост доходов населения, тем самым увеличивая долговую нагрузку на заемщиков и создавая риски "перегрева" рынка".