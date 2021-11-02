Fitch присвоило выпуску еврооблигаций "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB"

МОСКВА. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Финальный рейтинг был присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая соответствовала предоставленной ранее информации, а также сведений об объеме, ставке купона и сроках погашения облигаций. Финальный рейтинг находится на одном уровне с ожидаемым рейтингом, присвоенным 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении рейтингового агентства.
Как отмечают аналитики агентства, окончательный объем выпуска еврооблигаций на 100 млн долларов меньше, чем первоначально ожидалось. Поступления от выпуска будут в первую очередь использоваться на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности и финансирование деятельности компаний в портфеле фонда.
Как сообщалось ранее, Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" ожидаемый рейтинг "BBB (EXP)".