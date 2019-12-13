Фонд "Cамрук-Казына" выкупил акции Экибастузской ГРЭС-2 у "Интер РАО"

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - АО "Фонд национального благосостояния "Cамрук-Казына" завершил сделку по приобретению 50% акций АО "Экибастузская ГРЭС-2" у российской энергетической компании ПАО "Интер РАО", передает Kazakhstan Today.

Таким образом, важный электроэнергоактив полностью перешел под контроль Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе "Самрук-Казына".

Совместное казахстанско-российское предприятие, акциями которого на паритетных началах владели АО "Самрук-Энерго" и ПАО "Интер РАО", было создано в 2005 году. Для казахстанской стороны приоритетным направлением деятельности Общества являлась установка третьего энергоблока на 636 МВт в рамках расширения и реконструкция станции. Реализация этого проекта способствуют обеспечению растущих потребностей Казахстана в электроэнергии и электрической мощности, увеличению его экспортного потенциала.

В 2009 году в рамках соглашения между правительствами РК и РФ АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" приступило к реализации проекта "Строительство энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2". В 2010 году была разработана и прошла государственную экспертизу соответствующая проектно-сметная документация. На основании этого было принято решение о выкупе 50% доли в АО "Экибастузская ГРЭС-2"

Приобретение полного контроля над станцией и реализация проекта по строительству на ГРЭС-2 третьего энергоблока будет способствовать повышению энергетической независимости страны. В настоящее время в Казахстане имеется необходимость ввода новых генерирующих мощностей. Для обеспечения роста национальной экономики необходимо обеспечить опережающее развитие электроэнергетической отрасли", - заключили в пресс-службе.

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