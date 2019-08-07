Фондовые рынки США по итогам торговой сессии понедельника потеряли около $700 млрд

Вашингтон. 6 августа. Kazakhstan Today - Американский рынок рухнул и потерял миллиарды долларов, передает Kazakhstan Today.

Индекс S&P 500 упал на 3% - до 2844,74, все компании, входящие в него, кроме 11, торговались с понижением. Dow Jones потерял больше 700 пунктов (на момент закрытия торгов - 25 717,74), IBM потерял 4,41%, на закрытии торгов акция стоила 140,76 доллара, Apple обрушилась на 5,23% - до 193,34 доллара за акцию. Shell подешевел на 1,35%, акция нефтяной компании стоит 2330 долларов. Одновременно доходность 10-летних казначейских облигаций упала до минимума с 2017 года (они потеряли 13 базисных пунктов, опустившись до 1,7142), когда Дональд Трамп вступил в должность президента страны. Самым существенным стало падение индекса NASDAQ Composite - на 3,47% по итогам торговой сессии 5 августа, до 7726,04 пункта. Во время торгов индекс Dow Jones проседал на 3,2%, но затем немного отыграл падение", - говорится в сообщении.

Директор по инвестициям Independent Advisor Alliance полагает, что все идет к валютной войне.

Торговая война в настоящее время усиливается , и, возможно, также начнется валютная война", - предположил он.

На фоне затянувшегося конфликта двух крупнейших экономик мира инвесторы озаботились поиском активов-убежищ. От этого выигрывает золото, которое подорожало до 1476,50 доллара, но вскоре немного откатилось - до 1473,90 доллара за унцию и японская иена (валюта добавила 0,5% и выросла до 106,05 за доллар).

Причиной столь серьезного снижения стала девальвация юаня. Курс китайской валюты опустился до семи юаней за доллар (впервые с 2008 года), хотя еще 2 августа составлял 6,93 юаня. Трамп обвинил Китай в манипуляциях с валютой.

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