Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем за три месяца превысили 3 млн тонн

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем за три месяца выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,6 млн тонн, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан темiр жолы" Канат Альмагамбетов сегодня в Алматы встретился с заместителем генерального директора Китайских железных дорог Ли Вэнсинем. Стороны обменялись информацией о текущем состоянии и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

В 2018 год объем перевозок между РК и КНР составил около 14 млн тонн, что на 38% больше, чем в 2017 году. За 3 месяца текущего года перевезено 3,6 млн тонн, что на 25% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - уточнили в компании.

По информации КТЖ, в минувшем году объем перевозок контейнеров через пограничные переходы двух стран достиг 593,7 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 41% больше, чем в 2017 году. За 2 месяца текущего года перевозка контейнеров достигла 103 662 ДФЭ, что на 36% выше аналогичного периода прошлого года.

Также отмечается, что в ходе встречи достигнута договоренность по привлечению дополнительных объемов контейнеров в направлениях Китай - Кавказ/Турция (Европа), Китай - Иран, Китай - страны Центральной Азии, Афганистан, Россия.

Кроме того, в текущем году планируется организовать электронный обмен данными по грузам в вагонах и контейнерах, следующих из КНР в РК и обратно через межгосударственные стыковые пункты Алашанькоу - Достык, Хоргос - Алтынколь.

В ходе переговоров также обсуждены вопросы организации перевозок по станции Достык железной руды и нефтяного кокса с перестановкой колесных пар на Баганский металлургический завод, сжиженного газа в китайских цистернах и танк-контейнерах, казахстанского зерна в специализированных вагонах с перестановкой колесных пар до станции Уси. По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол, заключили в пресс-службе.

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