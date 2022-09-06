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Huawei переводит российских сотрудников в Казахстан

05.09.2022, 13:30 19096
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Китайская компания Huawei приступила к переводу части своих сотрудников из России в другие страны СНГ, в частности в Казахстан и Узбекистан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вынужденные переезды затронули менеджеров и руководителей подразделений компании из Китая", - сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственный источник. 

 

Перевод сотрудников компания начала в июле-августе, и Казахстан был выбран потому, что из всех стран СНГ этот рынок является для Huawei наиболее крупным и перспективным в регионе", - объяснил в диалоге с изданием Денис Кусков, гендиректор аналитического агентства Telecom Daily.

 
По его данным, переведенные в Казахстан сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании во всех государствах СНГ. 
 

Часть из этих сотрудников - менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ", - добавил неназванный источник газеты.

 
В августе Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам в России. В торговых точках компании посетителям не продавали даже выставленные на витрины устройства. 
 

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В МИИР рассказали о ценах на уголь в текущем году

06.09.2022, 13:03 4976
В МИИР рассказали о ценах на уголь в текущем году
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал о ценах на уголь в текущем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что на угольных разрезах сдерживают цены. 
 

По сравнению с прошлым годом на разрезе "Шубаркуль" снижена цена. В прошлом году была 6224 тенге. Остальные разрезы держат по прошлогодним ценам. Также договорились в КТЖ, что они не будут повышать тариф", - проинформировал глава МИИР. 

 
По его словам, сейчас самая низкая цена в тупиках в Северо-Казахстанской области и Атбасаре - 14,5 тысячи тенге за тонну. Шубаркульский уголь - 15 тысяч тенге, в Акмолинской области - 22 тысячи тенге. 
 
По его словам, тревожным вопросом остаются низкие темпы закупа угля населением. Запасов угля достаточно, но несмотря на это, население ряда регионов медленно его закупает. В частности, это касается Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей. Закуплен лишь 31% от потребляемого населением объема. В связи с эти акиматам необходимо принимать срочные меры.
 

МИИР постоянно контролирует обеспеченность углем населения и коммунально-бытового сектора. По оперативным данным, в январе-июле добыто 66,4 млн тонн угля. Это 106% к показателю аналогичного периода прошлого года. Существенный прирост дали разрезы "Шубарколь Комир", "Восточный", "Майкубен-Вест" и "Каражыра". При этом на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн, энергопроизводящим предприятиям - 35 млн тонн, промышленным предприятиям - 4,2 млн тонн. На экспорт отправлено 19 млн тонн. В целом во всех регионах накоплены достаточные запасы угля, железные дороги обеспечивают перевозку угля в полном объеме", - сказал министр.

 
В целом, как отметил Ускенбаев, для успешного проведения отопительного сезона министерством дополнительно принимаются меры по:
 
- увеличению парка вагонов АО "Казахтемиртранс" для перевозки угля, предназначенного КБС и населению;
 
- увеличению доли реализации угля через биржу до 50%, что позволит обойти посредников;
 
- ограничению вывоза социального угля в соседние государства.
 

Для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по подготовке объектов в установленные сроки, активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения его дефицита, исключить неправомерное увеличение цены на уголь для коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения территориальных подразделений антимонопольного ведомства, а также своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности", - заключил глава МИИР РК.


Ранее сообщалось, что Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем. 
 

Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем

06.09.2022, 12:00 6306
Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что казахстанцы вовремя должны быть обеспечены теплом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо", - сказал Смаилов.

 
Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что низкие темпы закупа угля населением остаются тревожным вопросом. Несмотря на то, что в разрезах и на складах уголь имеется в достаточном количестве, а также то, что госорганом предприняты меры для сохранения прошлогодней стоимости топлива, на текущий момент закуплен лишь 31% от объема, потребляемого населением.
 
Также он сообщил, что для автономных котельных заготовлен 1 млн тонн угля и 14 тысяч тонн мазута, или 81 и 88% от потребности соответственно. 
 
При этом глава МИИР подчеркнул, что медленно закупают топливо в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Карагандинской и Павлодарской. Поэтому местным исполнительным органам этих регионов необходимо принимать уже срочные меры.
 
В целом, по словам премьер-министра, работа по подготовке к отопительному сезону идет по графику. Так, акиматы Костанайской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов. Вместе с тем есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. В частности, в Павлодарской области.
 
Он подчеркнул, что до начала отопительного сезона осталось мало времени.
 

В северных регионах похолодание обычно приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить", - отметил глава Кабмина.

 
В этой связи ремонтные работы в регионах необходимо завершить в установленные сроки, до 1 октября обеспечить запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники.
 
Премьер-министр поручил активнее взаимодействовать с поставщиками угля и на постоянной основе вести мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе правительства.
 

В целом нужно обеспечить действенный контроль за ходом подготовки всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле правительства", - заключил Смаилов.

 

Выплаты по потере работы увеличат в Казахстане

06.09.2022, 10:12 8051
Выплаты по потере работы увеличат в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - С 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования в среднем на 13%, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Во исполнение поручения главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%.
 

Размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

 
Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем 6 видам социальных рисков потери дохода (потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).
 
В систему социального страхования предлагается включить следующие категории работников: 
 
  • физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

  • физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости. При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1% от его дохода, полученного по договору.
 
В соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.
 
В ведомстве напомнили, что социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.

Пенсионные выплаты повысят в Казахстане.
 

Страны ОПЕК+ приняли решение добывать нефть в октябре на августовском уровне

05.09.2022, 19:40 13791
Страны ОПЕК+ приняли решение добывать нефть в октябре на августовском уровне
Фото: Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В понедельник, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики РК Асет Магауов, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению.
 
По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн барр./сут. было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн барр./сут.
 

Необходимо увеличивать производство битума в стране - Акчулаков

05.09.2022, 15:17 16856
Необходимо увеличивать производство битума в стране - Акчулаков
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Министр энергетики Болат Акчулаков заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций, что в Казахстане необходимо наращивать производство битума, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

План производства битума на 8 месяцев 2022 года составляет 726 тысяч тонн, фактически за 8 месяцев произведено порядка 600 тысяч тонн", - заявил министр.

 
По его словам, неисполнение плана производства по QazaqBitum объясняется отсутствием заявок от дорожно-строительных компаний в связи с высокими ценами на битум в сравнении с другими НПЗ, так как QazaqBitum производит его из импортного сырья (гудрон).
 

Цена на битум у QazaqBitum (225 тысяч тенге/тонна) с учетом закупок российского гудрона сопоставима или ниже по сравнению с ценами в Российской Федерации (до 230 тысяч тенге/тонна без учета доставки) и Республике Беларусь (до 200 тысяч тенге/тонна с доставкой). Таким образом, учитывая, что QazaqBitum обеспечивает рабочие места и создает добавленную стоимость, считаем, что более целесообразно использовать производственные мощности QazaqBitum. Также хотелось бы отметить, что в результате переговоров Минэнерго Казахстана и Российской Федерации объем импорта гудрона увеличен с 280 до 430 тысяч тонн", - отметил министр.

 
По его словам, в настоящее время крупные поставщики нефти - "давальцы" (КМГ, "Петросан", "Каспий Битум") производят отгрузку битума по перечню дорожных компаний, представленному Комитетом автомобильных дорог МИИР РК.
 
Глава ведомства отметил, что увеличение суммарного производства битума в стране до 1,2 млн тонн в год возможно за счет дозагрузки действующих заводов.
 

CaspiBitum - до 500 тысяч тонн в год за счет переработки каражанбасской нефти, то есть дополнительно 94 тысячи тонн; Qazaq Bitum - до 374 тысяч тонн в год (+ 200 тысяч) за счет импорта российского гудрона. Для это необходимы заявки от дорожно-строительных компаний, в том числе в зимне-весенний период, когда спрос на битум понижен", - сказал Акчулаков.

 
Напомним, в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев назвал "позорной" ситуацию с нехваткой битума.
 

Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - заявил Токаев.

 
Ранее президент поручил объединить два оператора "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую компанию и заявил, что в стране создан искусственный дефицит материалов, необходимых для дорожного строительства. По его словам, в Казахстане есть три завода по производству битума, но его нехватка составляет 200 тысяч тонн.
 

Ремонт двух казахстанских НПЗ перенесли на следующий год

05.09.2022, 13:57 18366
Ремонт двух казахстанских НПЗ перенесли на следующий год
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Плановые ремонты на Шымкентском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах перенесены на следующий год с целью стабилизировать ситуацию с дефицитом горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке, сообщил на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нами принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском НПЗ с 2022-го на 2023 год и на Атырауском НПЗ на конец этого года, как говорится, на послепиковый период", - сообщил Мирзагалиев.

 
Также, по его словам, в сентябре-октябре в страну импортируют до 100 тысяч тонн дизтоплива для покрытия потребностей КТЖ. 
 
В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о принимаемых мерах по стабилизации ситуации с дизтопливом. По его словам, увеличены объемы нефтепереработки и производства ГСМ.
 

Прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год - 13,72 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2021 году. По итогам 8 месяцев производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что на 259 тысяч тонн, или на 10,5%, больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сказал глава ведомства.

 
Отгрузка сельхозтоваропроизводителям осуществляется на приоритетной основе и находится на постоянном контроле. 
 

Всего планируется отгрузить им 423,5 тысячи тонн дизельного топлива", - сообщил глава ведомства. 

 
Министр напомнил, что в стране принят совместный приказ о запрете вывоза автомобильным транспортом отдельных видов бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов с территории Казахстана. Также создана комиссия для принятия оперативных мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ. 
 

Учитывая рост производства, а также продолжающееся ограничение экспорта дизельного топлива были сформированы существенные запасы до начала ремонта на ПНХЗ на 1 июня - 402 тысячи тонн в сравнении с 233 тысячами тонн на 1 июня 2021 года", - сообщил Акчулаков. 

 

S&P понизило прогноз по рейтингу Казахстана до "негативного"

05.09.2022, 10:11 20866
НУР-СУЛТАН. СЕНТЯБРЯ - S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Республики Казахстан со "стабильного" на "негативный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Негативный" прогноз по суверенному кредитному рейтингу отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост расходов на обслуживание долга, следует из отчета рейтингового агентства.
 
Отмечается, что Казахстан остается уязвимым в отношении возможных перебоев в работе КТК, по которому экспортируется около 80% нефти, добываемой в стране. В случае снижения пропускной способности КТК в течение длительного срока это может негативно сказаться на внешнеэкономических и фискальных показателях страны. 
 
Растущая зависимость от внутреннего финансирования и повышение стоимости заимствований могут привести к росту расходов по обслуживанию и погашению долга и ухудшению бюджетных показателей.
 

Как следствие, мы пересмотрели прогноз по рейтингам Казахстана со "стабильного" на "негативный" и подтвердили суверенные рейтинги на уровне "BBВ-/А-3", - пояснили в S&P.

 

В Казахстане разрабатывают концепцию развития торговой политики

03.09.2022, 17:21 34976
В Казахстане разрабатывают концепцию развития торговой политики
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Первое совещание по разработке концептуального документа, всесторонне охватывающего аспекты состояния и направления развития внутренней и внешней торговой политики Казахстана, заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции Серик Жумангарин провел с представителями фонда "Даму", НПП "Атамекен", ассоциаций торговых предприятий Казахстана, союза торговых сетей, торговых рынков, аптечных сетей, крупных ретейлеров, уполномоченным по защите прав предпринимателей и другими участниками торговых рынков Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как многие из вас уже знают, сегодня мы меняем схемы финансирования производителей социально значимых продуктов питания, анализируем всю цепь товаропроводящей системы страны. Мы ждем от вас предложений, и как можно скорее, чтобы вместе разработать концепцию развития торговой политики Казахстана. Это должен быть рабочий документ, его невозможно создать без вашего участия", - обратился к участникам совещания Серик Жумангарин. 

 
Он отметил, что сейчас разрабатывается единая стратегия развития трансграничных хабов, в этом направлении Министерство торговли за последние годы провело большую работу. Определены барьеры, препятствующие выходу на внешние рынки, потенциальные товары для экспорта, компании-экспортеры, объем необходимых инвестиций, сырье и многие другие ключевые элементы внешней торговли. 
 

Сейчас мы обсуждаем все идеи, даже, на первый взгляд, кажущиеся невероятными. И все эти планы, возможности будем активно обсуждать с бизнес-сообществом", - сказал заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции Серик Жумангарин. 

 
На заседании со стороны бизнеса прозвучало немало комментариев и предложений. 
 
Марина Бошель, директор представительства Ассоциации торговых предприятий Казахстана по Карагандинской области, объединяющей магазины формата "у дома", заявила, что придомовые магазины сложно назвать бизнесом, по большей части это самозанятые люди.
 
Со стороны крупного бизнеса были озвучены актуальные вопросы взаимодействия с госорганами, с представителями торговых сетей обсудили возможности развития формата магазинов "у дома", их франшиз, особенно в регионах Казахстана. По итогам совещания договорились продолжить начатую работу в фокус-группах.
 
В Казахстане отрасль торговли является одним из ключевых секторов отечественной экономики, на которую приходится, по данным за первое полугодие 2022 года, 14,2% ВВП Казахстана и где заняты более 1,4 млн человек, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.
 

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