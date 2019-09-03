Инфляция в Казахстане за восемь месяцев составила 3%

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе - августе текущего года составила 3%, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы Комитета по статистике, цены на продовольственные товары за восемь месяцев (август 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6,1%, непродовольственные - на 2,9%, а на платные услуги - снизились на 0,6%.

С начала текущего года (август 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено: на пшено на 48,2%, рис - на 20,5%, муку - на 16%, баранину - на 12,7%, рыбу мороженую - на 11,2%, говядину - на 10,6%, конину - на 10,1%, хлеб - на 9,4%, мясо птицы - на 8,7%, макаронные изделия - на 8,4%, свинину - на 8%, сыр сычужный - на 6,7%, изделия из мяса - на 6,5%, булочные и мучные изделия - на 5,7%, чай - на 5,3%, колбасные изделия - на 5,1%, кондитерские изделия - на 4,2%, фрукты и овощи - на 4,1%. Табачные изделия подорожали на 10,3%, прохладительные напитки - на 9,6%, алкогольные напитки - на 5,9%.

В то же время снижение цен зафиксировано на яйца на 6,5%, сахар-песок - на 5,2%, молоко сырое - на 5%, творог - на 2,3%, крупу гречневую - на 1,6%.

Также сообщается, что прирост цен на учебно-справочную литературу составил 6,3%, детскую обувь - 6,2%, канцелярские товары - 5,5%, фармацевтическую продукцию - 5%, строительные материалы - 4,9%, детскую одежду - 4,4%, бытовые приборы - 4,2%, мебель и предметы домашнего обихода - 4,1%, текстильные изделия - 4%, моющие и чистящие средства - 3,6%, ранец, рюкзак ученический - 3%. Бензин подешевел на 4,5%, дизельное топливо, сжиженный газ в баллонах по 0,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, горячую воду - на 10,1%, холодную воду - на 7,8%, канализацию - на 7,2%, электроэнергию - на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,4%, вывоз мусора - на 3,6%.

Согласно статданным, уровень цен на услуги санаториев вырос на 10,1%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств - по 5%, путевки на экскурсии и дома отдыха - на 4,6%, услуги здравоохранения - на 4,5%, общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания по 3,8%.

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