Иностранные маркетплейсы уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки, продающие товары в адрес физических лиц через интернет, уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму 6,1 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК
Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания ООО iHerb (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.
При этом нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - отметили в КГД.
Напомним, в Казахстане с начала 2022 года введен цифровой налог на Googlе.