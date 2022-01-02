В Казахстане вводится цифровой налог на Google и плата за цифровой майнинг

С января 2022 года вводится цифровой налог, так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. Это не новый налог, это в рамках налога на добавленную стоимость будет производиться оплата по ставке 12%", - сообщил Ануар Сулейменов.
По словам Сулейменова, в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%.
Льгота будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившие от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль," - объяснил директор департамента.
Кроме того, со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Плательщиками будут являться те лица, которые его осуществляют. Ставка будет приравниваться к 1 тенге за 1 киловатт. Также с января 2022 года установлен предельный порог налоговой задолженности - 6 МРП, ниже которого арест счетов не будет применяться. Это касается налоговой задолженности," - проинформировал Сулейменов. Отмечалось, что в планах внедрить мобильное приложение, которое облегчит работу и условия для исполнения налоговых обязательств. Через данное приложение будет предоставлена возможность уплачивать и исчислять налоги, а также следить за новой информацией от налоговых органов.