Инспекторы Минсельхоза не пустили в Казахстан тонны фруктов, овощей и орехов из Ирана, США, России и Узбекистана

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Инспекторы МСХ за неделю не пустили в Казахстан десятки тонн растительной продукции высокого фитосанитарного риска: фруктов, овощей, злаковых и орехов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, госинспекторы по карантину растений с 17 по 24 февраля 2020 года пресекли 26 попыток незаконного ввоза 560 тонн растительной продукции высокого фитосанитарного риска.

Из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата пытались ввезти в Казахстан 54 тонн моркови, 10 тонн капусты, 40 тонн картофеля и свеклы, 20 тонн пшеницы, 19,5 тонны фруктов, а также цветы в количестве почти 2 тыс. единиц. Из Ирана на рынок Казахстана без фитосанитарного сертификата везли 174 тонн яблок и 249 тонн сухофруктов. В соответствии с требованием законодательства в области карантина растений, ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности", - прокомментировали в пресс-службе МСХ РК.

По ее информации, ранее госинспекторы не пустили в Казахстан манго из Российской Федерации и миндаль из США. Кроме того, из РФ также без фитосанитарного сертификата в Казахстан пытались ввезти 2 тонны семян кунжута, более 20 тонн грецких орехов, фиников и сушенных манго, 39 тонн картофеля, почти 67 тонн подсолнечника и 58,5 кубометра пиломатериалов.

Кроме этого, с недействительным фитосанитарным сертификатом везли 2,3 тыс. тонн ячменя. Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза, на государственную границу республики прибыли 23,4 тонны кофейных зерен из Вьетнама и 86,6 тонны миндаля из США. В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности. В этот же период из-за отсутствия маркировок на упаковках госинспекторы по карантину запретили ввоз из Узбекистана более 23 тонн фруктов, в том числе 6 тонн гранатов и 30 тонн моркови", - уточнили в пресс-службе.

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