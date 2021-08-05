Исследование: Доля населения с ухудшившимся благосостоянием выросла с 3,3% до 6,5% за год

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - По результатам обследования качества жизни населения, которое проводится ежегодно, в марте 2021 года доля полностью удовлетворённых своей жизнью респондентов уменьшилась до 61,3% (в марте 2020 года - 63,5%), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доля населения, частично удовлетворённого своей жизнью, выросла с 35,8% до 38%, а доля неудовлетворённых уменьшилась с 0,6% до 0,5%, сообщает Ranking.kz.

В свою очередь, условиями жизни в 2021 году удовлетворены 54,7% респондентов, при этом годом ранее их доля составляла 58,1%. Доля частично удовлетворённых условиями жизни увеличилась с 40,6% до 43,7%, однако выросла и доля неудовлетворённых - с 1,2% до 1,3%", - поделились исследователи.

Отмечается, что в зависимости от места проживания уровень удовлетворённостью своей жизнью и условиями жизни отличается. Так, в городской местности полностью удовлетворены своей жизнью 56,1% населения, условиями жизни - чуть менее половины, 49,8%; не удовлетворены своей жизнью 0,5%, условиями жизни - 1,4%.

В сельской местности полностью удовлетворённых своей жизнью больше (70,7%), как и условиями жизни (63,7%); не удовлетворены своей жизнью 0,4%, условиями жизни - 1,1%.

По оценке уровня материального обеспечения, большинство отнесли себя к среднему классу: 65,6% (в 2020 году - 63,8%). Следом идут 17% (в 2020 году - 18,1%) обеспеченных несколько выше среднего уровня и 11,6% (в 2020 году - 11,6%) обеспеченных ниже среднего уровня.

К малообеспеченным себя отнесли 0,4% (в 2020 году - 0,3%) опрошенных, к тем, у кого высокий уровень обеспеченности, - 0,8% (в 2020 году - 0,7%).

Доля тех, кто считает себя относительно состоятельным, за год сократилась с 5,5% до 4,6%.

В 2021 году 60,5% респондентов отметили, что их благосостояние не изменилось, более того, сразу треть опрошенных отметили, что оно даже улучшилось. При этом лишь 6,5% отметили, что их благосостояние ухудшилось, что, впрочем, больше, чем в 2020 году (3,3%)", - добавили аналитики.

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