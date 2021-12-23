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Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу

22.12.2021, 19:24 71606
Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу
Фото: ria.ru
ЛОНДОН. 22 ДЕКАБРЯ - Суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, меняют курс на Европу, где цены на газ достигают новых пиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни, и накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров, сообщила газета Financial Times.
 

Затем, к закрытию торговой сессии, они снизились почти до 2100 долларов, что всё равно более чем на 22% выше расчётной цены понедельника. "Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", - рассказал глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу.

 
Это неизбежно приводит к дополнительному спросу и на СПГ в Европе, почему поставки так и переориентируются. По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за все время - спотовые поставки СПГ в Европу оценивались из расчёта примерно в 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии.
 
В Азию СПГ поставляется в основном из США. Но в Европу уже перенаправляются и поставки с других континентов. 
 

Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", - сказал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.

 
Напомним, цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
 
Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и 3000 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дали аналитики.
 

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В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни

23.12.2021, 17:43 4076
В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В целях недопущения ажиотажа в предпраздничные дни проведено совещание под председательством заместителя акима города Алматы Максата Кикимова с представителями крупных торговых сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В совещание приняли участие представители магазинов Магнум, Small, Тоймарт, Carefood, Metro, Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд, реализующих социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.
 
По итогам переговоров между Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы, АО СПК "Алматы" и субъектами предпринимательства заключены меморандумы на поставку сахара и яиц. 
 

На сегодня за счет организации прямых поставок обеспечено снижение цен на сахар в магазинах Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд с 324 до 287 тенге за килограмм, Small, Metro, Carefood, Тоймарт с 320 до 280 тенге за килограмм. Благодаря организации поставок яиц (1-й категории) снижены цены в магазинах Столичный, Юбилейный с 480 до 420 тенге за десяток, в сети Carefood - до 440 тенге за десяток. Для стабилизации цен в социальных лавках на крупных рынках города снижены цены на картофель до 111 тенге за килограмм и морковь до 120 тенге за килограмм. В торговой сети Тоймарт цены на картофель снижены со 199 тенге за килограмм до 179 тенге за килограмм. Также достигнуто соглашение по снижению цен на молоко и кефир в сети "JLC" на 3 тенге (с 250 до 247 тенге) до конца текущего года", - говорится в сообщении.

 
Совещания по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы проводятся на еженедельной основе. 
 
 

Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье

23.12.2021, 16:06 7236
Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумагарин прокомментировал рост цен на жилье в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава АЗРК, одной из причин подорожания жилья стал рост цен на стройматериалы, который наблюдается с начала года. Причем по данной категории в Казахстане сохраняется высокая импортозависимость и регулировать цены на ввозимые материалы госорганы не могут. 
 

На казахстанские стройматериалы цены упали. Сейчас проводится огромное количество расследований на рынке стройматериалов, если не ошибаюсь - 12, в рамках выявленных нарушений", - сообщил Серик Жумагарин.

 
С целью регулирования цен на жилье АЗРК подписал договоры комплаенса с крупными компаниями-застройщиками. В дальнейшем ведомство берет на мониторинг ситуацию с продажей квартир в жилых комплексах, по которым подписан комплаенс, и в целом по рынку. 
 

При строительство нового ЖК все будет зависеть от ситуации. Мы не можем сказать, что такая цена должна быть на рынке. Каждый жилой комплекс уникален. Также в разных регионах разная ситуация: более дешевое жилье в Таразе, в Актобе, дорогие - в столице. Стоимость зависит от застройщика, от уровня цен в целом в регионе. Мы ведем анализ рынка. Высокие цены изначально складываются потому, что высокая себестоимость строительства", - сказал глава АЗРК. 

 
Касательно прогноза, он не исключил, что конъюнктура рынка жилья может измениться и цены снизятся относительно сегодняшних. 
 

За всяким бумом, ростом и пузырем идет период снижения. Каждый должен сам решать, покупать ли жилье сейчас, но пока признаков того, что будет резкий рост цен, спекулятивные вещи на этом рынке - наш мониторинг не показывает", - заключил Жумагарин.

 
 

Исследование: экономика Казахстана достигнет пика роста в 2023 году

23.12.2021, 15:01 8821
Исследование: экономика Казахстана достигнет пика роста в 2023 году
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало экономическое исследование "Рост в условиях риска: влияние макрофинансовых условий на экономический рост Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно базовому сценарию экспертов, экономика Казахстана продолжит активно восстанавливаться и достигнет пика роста в 2023 году. При этом среднегодовой рост ВВП в 2021-2023 годах составит 4,3%. 
 
Вместе с тем, согласно распределению роста ВВП базового сценария, оцененного с помощью модели GaR, существует пятипроцентная вероятность снижения роста ВВП до 4,4% и десятипроцентная вероятность - до 1,6% в 2022 году. 
 
В 2023 году рост ВВП на нижних квантилях распределения восстанавливается до 1,8% и 0,5% для GaR5% и GaR10%, соответственно. Таким образом, траектория GaR5% и GaR10% (периоды пониженного роста) охватывает не только период падения, но и часть периода восстановления, говорится в исследовании.
 
Также эксперты провели оценку влияния потенциального риска падения цены на нефть на распределение будущего условного роста ВВП. 
 

С 5% вероятностью можно отметить, что снижение цены на нефть на 10% предполагает падение ВВП до (-)0,3% на горизонте в четыре квартала. С вероятностью в 10% замедление роста ВВП может составить 0,6% в течение года. Через два года эффект от шока снижения цены на нефть становится более сильным на нижний рост ВВП", - указывается в исследовании. 

 
Также существует 5-процентная вероятность (GaR5%) того, что рост реального ВВП снизится на 0,7 п.п. и 10-процентная вероятность (GaR10%) - на 0,5 п.п. в течение следующих восьми кварталов. 
 
В долгосрочном периоде (на горизонте в 12 кварталов) влияние шока снижения цены на нефть на нижний рост ВВП становится более слабым.
 

Фактически, согласно заданному альтернативному сценарию, более низкие цены на нефть увеличат вероятность экономического спада с 11% до 17% в среднесрочной перспективе", - сообщается в документе.

 

КГД: СНТ станет обязательной с 1 апреля 2022 года

23.12.2021, 12:44 11991
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан напомнили о продлении пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары до 1 апреля 2022 года при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комитет государственных доходов призывает участников внешнеэкономической деятельности к оформлению СНТ (сопроводительная накладная на товар) в ходе пилотного проекта в целях подготовки к обязательному оформлению СНТ с 1 апреля 2022 года.
 

В рамках пилотного проекта при осуществлении экспортных и импортных операций со странами ЕАЭС предусмотрено оформление СНТ до пересечения границы. В целях осуществления контроля за оформлением СНТ на автомобильных пунктах пропуска со странами ЕАЭС органами государственных доходов осуществляется подтверждение СНТ", - сообщили в КГД МФ РК.

 
По словам налоговиков, пилотный проект по оформлению СНТ нацелен на обеспечение мягкого перехода на обязательное оформление СНТ, что позволит налогоплательщикам адаптироваться к работе с СНТ, настроить учетные системы и взаимодействие с контрагентами.
 

По результатам мониторинга установлено, что с начала пилотного проекта при импорте товаров из стран ЕАЭС 22% налогоплательщиками не оформлены СНТ", - отметили в ведомстве.

 

Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции

23.12.2021, 12:29 13461
Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Депутат сената парламента Республики Казахстан Едиль Мамытбеков в ходе обсуждения на пленарном заседании поправок по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства отметил необходимость изменить методику расчета инфляции в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенатор отметил, что в законопроекте предполагаются расходы республиканского бюджета и темпы роста расходов с использованием целевого ориентира по инфляции.
 

Вместе с тем методика по определению целевого ориентира по инфляции не была представлена. Всем известно, что сложившийся реальный уровень инфляции намного превышает прогнозный... Мы не имеем на протяжении 30 лет независимости методику расчета и прогнозирования инфляции, о чем мы узнали на заседаниях рабочей группы. В принципе, все беды отсюда!" - цитирует спикера издание "Казправда".

 
Мамытбеков подчеркнул, что проблема шире, так как неправильное исчисление инфляции вводит в заблуждение при переводе номинального ВВП в реальный и, как следствие, создает у экономических властей необоснованное ощущение эффективности их работы, что не подтверждается фактическим состоянием производства и потребления, занятости и накоплений населения.
 

Поэтому многие наши индикаторы и желания, определенные в программах и проектах, не достигают своих целей", - заявил депутат.

 
В этой связи сенатор считает, что в течение всех лет независимости информация по инфляции была недостоверная.
 

И мы пребывали в состоянии безмятежности, когда надо было уже что-то делать", - добавил он.



В сентябре, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, президент Токаев раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции
 

Казахстанцы активно скупают жилье в Турции

23.12.2021, 09:32 26396
Казахстанцы активно скупают жилье в Турции
Фото: propertinterest.com
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Только в этом месяце, по информации местных СМИ, квартиры на побережье Средиземного моря приобрели почти 300 наших соотечественников. Риэлторы заявляют о десятках тысяч сделок с турецкой недвижимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Граждане Турции сейчас испытывают настоящий экономический шок. За последний месяц местную валюту так лихорадило, что некоторые предприниматели даже приостановили все продажи, чтобы понять, на сколько им придется повышать цены на свою продукцию, ведь лира рухнула уже больше чем на 50%. Правда, накануне турецкие деньги резко укрепились - с 18 до 12,5 за доллар. Произошло это на фоне заявления Эрдогана, объявившего о чрезвычайных мерах по укреплению нацвалюты. Впрочем, инфляцию в стране чиновникам сдержать так и не удалось. Вместе с продуктами выросли и цены на недвижимость. Однако квартиры и виллы на побережье Средиземного моря активно скупают, в том числе и казахстанцы, сообщает телеканал КТК.
 

С 2021 года цены на недвижимость выросли на 30%, аренда подорожала на 50%. Однако спрос на жилье не падает. Покупают его в основном иностранцы. Наибольший спрос – среди россиян и казахстанцев", - говорит риэлтор Джихангир Гоклер. 

 
За последний месяц, по данным турецких СМИ, квартиры у моря приобрели почти 300 казахстанцев. Это без учета крупных городов страны и Северного Кипра. Риэлторы же приводят свою статистику. По их данным, на одном только средиземноморском побережье Турции обосновалось уже несколько десятков тысяч наших соотечественников. Причем для иностранцев существуют свои ипотечные программы. Тем более, что наличие жилья позволяет получить вид на жительство.
 

Здесь 50 на 50. Есть такие, которые приезжают сюда жить. Есть такие, которые проводят здесь в отпуск. Чьи-то квартиры сдаются в аренду, пока собственник находится на родине - в Казахстане, России или Украине", - пояснил риэлтор Мирбек Турмагамбетов.

 
Впрочем, недвижимость в Турции наши граждане скупают не только из-за инвестиционной привлекательности самой страны, а это действительно так (даже несмотря на падение местной национальной валюты). Эксперты считают, что таким образом казахстанцы пытаются сохранить имеющийся капитал. Тем более, что жильем там торгуют не в национальной валюте, а в евро. 
 

Значительная часть казахстанцев, которые сейчас активно инвестируют в Турцию, там живут. Это связано в целом с неуверенностью и отсутствием в ближайшие годы стабильности - как экономической, так и политической. Поэтому уезжает средний класс и выше среднего. Люди хотят иметь "запасной аэродром". В Турции очень благоприятный климат, низкие цены и низкая стоимость проживания, а качество жизни за сопоставимые деньги выше", - говорит экономист Рахим Ошакбаев. 

 
По данным риэлторских агентств, казахстанцы сейчас на пятом месте по количеству купленного в этом месяце жилья в Турции. Впереди нас только граждане Ирана, Ирака, России и Германии.
 
Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в РК и снижение спроса на него в 2022 году. 
 
 

Саткалиев доложил Токаеву о финансовых результатах деятельности "Самрук-Казына"

22.12.2021, 19:03 73561
Саткалиев доложил Токаеву о финансовых результатах деятельности "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности "Самрук-Казына" за текущий год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Алмасадам Саткалиев, по итогам 2021 года доход Фонда ожидается в размере 10,5 трлн тенге, что на 22% выше плановых показателей. Основными факторами роста стали цены на нефть, увеличение объема грузовых перевозок, транзита, производства и передачи электроэнергии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент был проинформирован об исполнении его поручений по финансированию социальных и инфраструктурных объектов. В частности, о ходе реализации 11 приоритетных проектов в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Проекты были одобрены Советом по управлению Фондом и вошли в Общенациональный план мероприятий по реализации послания Главы государства.
 

Семь новых газовых месторождений планируют разработать в Казахстане

22.12.2021, 16:25 90936
Семь новых газовых месторождений планируют разработать в Казахстане
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - В Казахстане планируют разработать новые газовые месторождения и увеличить объем товарного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидается, что к 2030 году объём превысит 42 млрд кубометров. Для этого в стране намерены разработать семь новых месторождений и построить газоперерабатывающие заводы на Кашагане и в Жанаозене. Об этом заявил министр энергетики", - сообщает агентство Хабар 24

 
По словам Магзума Мирзагалиева, в Казахстане остаются не газифицированными северные и восточные регионы. 
 
До конца года в стране планируют построить почти 2 тыс. км газовых сетей. Это позволит газифицировать Казахстан на 55%. В ближайшие 4 года доступ к голубому топливу получат больше 11 миллионов казахстанцев. 

Ранее министры энергетики Казахстана и России обсудили газификацию северных и восточных регионов Казахстана, включая вопросы необходимых дополнительных объемов газа.  
 

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