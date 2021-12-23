Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу

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Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни, и накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров, сообщила газета Financial Times.
Затем, к закрытию торговой сессии, они снизились почти до 2100 долларов, что всё равно более чем на 22% выше расчётной цены понедельника. "Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", - рассказал глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу.
Это неизбежно приводит к дополнительному спросу и на СПГ в Европе, почему поставки так и переориентируются. По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за все время - спотовые поставки СПГ в Европу оценивались из расчёта примерно в 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии.
В Азию СПГ поставляется в основном из США. Но в Европу уже перенаправляются и поставки с других континентов.
Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", - сказал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.
Напомним, цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и 3000 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дали аналитики.