Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало экономическое исследование "Рост в условиях риска: влияние макрофинансовых условий на экономический рост Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно базовому сценарию экспертов, экономика Казахстана продолжит активно восстанавливаться и достигнет пика роста в 2023 году. При этом среднегодовой рост ВВП в 2021-2023 годах составит 4,3%.

Вместе с тем, согласно распределению роста ВВП базового сценария, оцененного с помощью модели GaR, существует пятипроцентная вероятность снижения роста ВВП до 4,4% и десятипроцентная вероятность - до 1,6% в 2022 году.

В 2023 году рост ВВП на нижних квантилях распределения восстанавливается до 1,8% и 0,5% для GaR5% и GaR10%, соответственно. Таким образом, траектория GaR5% и GaR10% (периоды пониженного роста) охватывает не только период падения, но и часть периода восстановления, говорится в исследовании.

Также эксперты провели оценку влияния потенциального риска падения цены на нефть на распределение будущего условного роста ВВП.

С 5% вероятностью можно отметить, что снижение цены на нефть на 10% предполагает падение ВВП до (-)0,3% на горизонте в четыре квартала. С вероятностью в 10% замедление роста ВВП может составить 0,6% в течение года. Через два года эффект от шока снижения цены на нефть становится более сильным на нижний рост ВВП", - указывается в исследовании.

Также существует 5-процентная вероятность (GaR5%) того, что рост реального ВВП снизится на 0,7 п.п. и 10-процентная вероятность (GaR10%) - на 0,5 п.п. в течение следующих восьми кварталов.

В долгосрочном периоде (на горизонте в 12 кварталов) влияние шока снижения цены на нефть на нижний рост ВВП становится более слабым.

Фактически, согласно заданному альтернативному сценарию, более низкие цены на нефть увеличат вероятность экономического спада с 11% до 17% в среднесрочной перспективе", - сообщается в документе.