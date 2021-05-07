Избран новый президент аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Новым президентом АО "Международный аэропорт Алматы" назначен Кадри Мете Эркал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Международный аэропорт Алматы", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о том, что решением совета директоров от 28 апреля 2021 года внесены следующие изменения в составе исполнительного органа: исключен президент Болат Ержанов; избран президент Кадри Мете Эркал", - сообщает пресс-служба KASE.

Напомним , компания TAV Airports (входит в Groupe ADP) завершила выкуп и взяла на себя управление операционной деятельностью аэропорта Алматы, самого загруженного аэропорта Казахстана, находящегося в экономической столице страны. После завершения расчетов по сделке TAV становится бенефициарным собственником 85% акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу.

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