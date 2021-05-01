Компания TAV и Kazakhstan Infrastructure Fund завершили сделку по выкупу аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили сделку по выкупу аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Компания TAV Airports (входит в Groupe ADP) завершила выкуп и взяла на себя управление операционной деятельностью аэропорта Алматы, самого загруженного аэропорта Казахстана, находящегося в экономической столице страны. После завершения расчетов по сделке, TAV становится бенефициарным собственником 85% акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу", - говорится в сообщении компании.

Остальные 15% акций принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund под управлением VPE Capital. Якорным инвестором фонда выступает АО "Казына Капитал Менеджмент".

Как сообщают в компании TAV, пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое за счет инвестиций в размере $200 млн.

По информации компании, ранее согласованная цена покупки в размере $415 млн была снижена до $365 млн с учетом снижения трафика из-за пандемии. В зависимости от восстановления трафика до уровня, предшествующего пандемии, консорциум покупателей дополнительно заплатит $50 млн в будущем.

TAV инвестирует около $200 млн в строительство нового международного терминала, который удвоит пропускную способность аэропорта до как минимум 14 млн пассажиров в год. Ожидается, что строительство будет завершено менее чем за три года.

Консорциум получил одобрение Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на финансирование 50% приобретения и 100% инвестиций в новый терминал с помощью кредита. Ожидается, что финансирование будет предоставлено в III квартале 2021 года.

Также в компании сообщили, что Алматы стал 15-м аэропортом в портфеле TAV и при этом первым аэропортом, которым компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии.

Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы - основной транзитный узел между Азией и Европой. Город Алматы стратегически расположен на современном Шелковом пути, проложенном из Китая в Европу и Африку посредством воздушного транспорта. Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически, а Алматы - крупнейший город страны, производящий 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что у аэропорта Алматы есть значительный потенциал роста, и, опираясь на наш многолетний опыт, мы будем работать над тем, чтобы реализовать этот потенциал в полной мере", - прокомментировал президент и главный исполнительный директор TAV Airports Сани Шенер.

В свою очередь генеральный директор АО "Казына Капитал Менеджмент" Айнур Куатова отметила, что данный проект способствует продвижению устойчивого экономического развития в Казахстане.

Мы гордимся тем, что являемся частью важного проекта, который привлекает передовой международный опыт и иностранный капитал на сумму более $600 млн в ключевой инфраструктурный актив. На каждый доллар, который инвестирует "Казына Капитал Менеджмент", иностранные партнеры вкладывают более $20", - сказала она.

Сообщается также, что аэропорт Алматы, который является базой национального авиаперевозчика "Эйр Астана", в 2019 году обслужил 6,4 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2018 году. Аэропорт объявил о положительной чистой прибыли в 2020 году, несмотря на падение пассажиропотока до 3,6 млн человек из-за ограничений, вызванных COVID-19. Помимо "Эйр Астаны", Алматы в качестве своей базы используют Fly Arystan, Scat Airlines и Qazaq Air.

До пандемии Алматы был крупнейшим региональным транспортным узлом для 35 пассажирских и 9 грузовых авиакомпаний, осуществлявших множество рейсов в различных направлениях. "Эйр Астана" обеспечивала почти половину пассажиропотока аэропорта, а "Турецкие авиалинии" - грузовых перевозок.

TAV Airports предоставляет комплексные услуги во всех сферах деятельности аэропортов и присутствует в 91 аэропорту в 26 странах. TAV Airports - член Groupe ADP и часть ведущей международной платформы, управляющей аэропортами. Дочерние компании TAV предоставляют сопутствующие услуги и сервисы, включая беспошлинную торговлю, продукты питания и напитки, наземное обслуживание, информационные технологии, безопасность и управление коммерческими площадями. Акции компании котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Фонд Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. инвестирует в инфраструктурные проекты, прежде всего в Республике Казахстан, с целью поддержания долгосрочного экономического развития страны и выступая в качестве катализатора иностранных инвестиций. Фондом управляет VPE Capital - компания, специализирующаяся на управлении инвестиционными фондами на территории СНГ c целью достижения привлекательной доходности, взвешенной с учетом риска. Основным инвестором Kazakhstan Infrastructure Fund является АО "Казына Капитал Менеджмент".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства