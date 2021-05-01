Система Orphus

Компания TAV и Kazakhstan Infrastructure Fund завершили сделку по выкупу аэропорта Алматы

30.04.2021 12907
АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили сделку по выкупу аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Компания TAV Airports (входит в Groupe ADP) завершила выкуп и взяла на себя управление операционной деятельностью аэропорта Алматы, самого загруженного аэропорта Казахстана, находящегося в экономической столице страны. После завершения расчетов по сделке, TAV становится бенефициарным собственником 85% акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу", - говорится в сообщении компании.

 
Остальные 15% акций принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund под управлением VPE Capital. Якорным инвестором фонда выступает АО "Казына Капитал Менеджмент".
 
Как сообщают в компании TAV, пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое за счет инвестиций в размере $200 млн. 
 
По информации компании, ранее согласованная цена покупки в размере $415 млн была снижена до $365 млн с учетом снижения трафика из-за пандемии. В зависимости от восстановления трафика до уровня, предшествующего пандемии, консорциум покупателей дополнительно заплатит $50 млн в будущем. 
 
TAV инвестирует около $200 млн в строительство нового международного терминала, который удвоит пропускную способность аэропорта до как минимум 14 млн пассажиров в год. Ожидается, что строительство будет завершено менее чем за три года. 
 
Консорциум получил одобрение Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на финансирование 50% приобретения и 100% инвестиций в новый терминал с помощью кредита. Ожидается, что финансирование будет предоставлено в III квартале 2021 года. 
 
Также в компании сообщили, что Алматы стал 15-м аэропортом в портфеле TAV и при этом первым аэропортом, которым компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии. 
 

Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы - основной транзитный узел между Азией и Европой. Город Алматы стратегически расположен на современном Шелковом пути, проложенном из Китая в Европу и Африку посредством воздушного транспорта. Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически, а Алматы - крупнейший город страны, производящий 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что у аэропорта Алматы есть значительный потенциал роста, и, опираясь на наш многолетний опыт, мы будем работать над тем, чтобы реализовать этот потенциал в полной мере", - прокомментировал президент и главный исполнительный директор TAV Airports Сани Шенер.

 
В свою очередь генеральный директор АО "Казына Капитал Менеджмент" Айнур Куатова отметила, что данный проект способствует продвижению устойчивого экономического развития в Казахстане.
 

Мы гордимся тем, что являемся частью важного проекта, который привлекает передовой международный опыт и иностранный капитал на сумму более $600 млн в ключевой инфраструктурный актив. На каждый доллар, который инвестирует "Казына Капитал Менеджмент", иностранные партнеры вкладывают более $20", - сказала она. 

 
Сообщается также, что аэропорт Алматы, который является базой национального авиаперевозчика "Эйр Астана", в 2019 году обслужил 6,4 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2018 году. Аэропорт объявил о положительной чистой прибыли в 2020 году, несмотря на падение пассажиропотока до 3,6 млн человек из-за ограничений, вызванных COVID-19. Помимо "Эйр Астаны", Алматы в качестве своей базы используют Fly Arystan, Scat Airlines и Qazaq Air. 
 
До пандемии Алматы был крупнейшим региональным транспортным узлом для 35 пассажирских и 9 грузовых авиакомпаний, осуществлявших множество рейсов в различных направлениях. "Эйр Астана" обеспечивала почти половину пассажиропотока аэропорта, а "Турецкие авиалинии" - грузовых перевозок. 
 
Ранее сообщалось, что правительство РК разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней турецкой компании. Позднее генеральный директор TAV Kazakhstan - управляющий директор по развитию бизнеса "TAV Airports Holding" Фатих Омур сообщил о планах консорциума создать на территории Международного аэропорта Алматы грузового мультимодального хаба.
 
TAV Airports предоставляет комплексные услуги во всех сферах деятельности аэропортов и присутствует в 91 аэропорту в 26 странах. TAV Airports - член Groupe ADP и часть ведущей международной платформы, управляющей аэропортами. Дочерние компании TAV предоставляют сопутствующие услуги и сервисы, включая беспошлинную торговлю, продукты питания и напитки, наземное обслуживание, информационные технологии, безопасность и управление коммерческими площадями. Акции компании котируются на Стамбульской фондовой бирже. 
 
Фонд Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. инвестирует в инфраструктурные проекты, прежде всего в Республике Казахстан, с целью поддержания долгосрочного экономического развития страны и выступая в качестве катализатора иностранных инвестиций. Фондом управляет VPE Capital - компания, специализирующаяся на управлении инвестиционными фондами на территории СНГ c целью достижения привлекательной доходности, взвешенной с учетом риска. Основным инвестором Kazakhstan Infrastructure Fund является АО "Казына Капитал Менеджмент". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая