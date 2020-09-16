Минторговли и аэропорт Алматы создадут грузовой мультимодальный хаб

МТИ

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Генеральный директор TAV Kazakhstan - управляющий директор по развитию бизнеса "TAV Airports Holding" Фатих Омур сообщил о планах консорциума создать на территории АО "Международный аэропорт Алматы" грузового мультимодального хаба, передает Kazakhstan Today.

Мы заинтересованы в этом проекте. И подключаем к его реализации наше дочернее подразделение, специализирующееся на создании таких хабов в аэропортах разных стран мира", - сообщил Фатих Омур в ходе встречи с министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым.

Глава МТИ со своей стороны проинформировал инвесторов о ходе работы над созданием национальной товаропроводящей системы РК и продвижения экспорта. Он рассказал, что в рамках НТС планируется создание в Алматы крупного ритейл-хаба, который будет способствовать выходу казахстанских товаров на рынки КНР и стран Юго-Восточной Азии.

Взаимовыгодный проект может дать возможность совместного развития - самому аэропорту и реализовать МТИ задачи по поддержке экспорта", - сказал министр.

Менеджмент аэропорта, в свою очередь, заявил о практической готовности начать совместную работу в рамках всех существующих площадок, которые работают в направлении повышения экспорта товаров и авиауслуг.

Стороны договорились наладить тесное сотрудничество в рамках реализации карго-проектов.

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