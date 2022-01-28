Как осуществляется плата за цифровой майнинг

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АКТАУ. 27 ЯНВАРЯ - Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс в Казахстане с 1 января введена плата за цифровой майнинг. Налоговым периодом для исчисления платы является квартал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Плательщиками являются лица, осуществляющие цифровой майнинг, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности", - сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Как заявили в ведомстве, сумма платы исчисляется исходя из фактических объемов электрической энергии, ставка платы определяется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии.

Отмечается, что плательщики оплачивают плату по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения оборудования для цифрового майнинга). При этом налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена.

Порядок уплаты платы регулируется новым параграфом 11 главы 69 Налогового кодекса. Уплата за цифровой майнинг производится в республиканский бюджет на Код бюджетной классификации (КБК) 105 317. Плательщики уплачивают в бюджет суммы платы ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. К примеру, за первый квартал 2022 года плату нужно оплатить не позднее 20 апреля 2022 года.









Напомним, с 24 по 31 января в РК майнеров отключили от электроэнергии.





В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".





Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане, в частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе серым схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.