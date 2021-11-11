Какие регионы и министерства не успели освоить бюджетные средства

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал, какие регионы не успели освоить бюджетные средства в этом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского - на 99,6%, местных бюджетов - на 98%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге. Неисполнение составило 50 млрд тенге, из них 10 млрд - экономия. Не освоено 40 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, внутренних дел и финансов", - сказал Жамаубаев.
Он также перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; позднее представление счетов к оплате в органах казначейства; длительное проведение конкурсных процедур.
Расходы местных бюджетов составили 6,7 трлн тенге. Не исполнено - 134 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге, на 1 ноября им выделено 1 трлн 813 млрд тенге. Из них освоено 96,6%. Не исполнено - 62 млрд тенге, в том числе экономия - 6 млрд тенге, не освоено - 56 млрд тенге", - проинформировал министр.
Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях.
По данным Минфина, за 10 месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 8 трлн 719 млрд тенге. План исполнен на 102,9%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 5,6 трлн тенге, план исполнен на 100,2%.
В целом план по доходам перевыполнен на 13 млрд тенге, из них налоги - на 24 млрд тенге. При этом неналоговые поступления не исполнены на 14 млрд тенге. Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, НДПИ и ЭТП на сырую нефть. Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 666 крупным налогоплательщикам на 66,5%", - сказал Жамаубаев.
Доходы местных бюджетов исполнены на 108,1% и составили 3,1 трлн тенге. План перевыполнен на 231 млрд тенге, из них по налогам - на 177 млрд тенге.