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Какие регионы и министерства не успели освоить бюджетные средства

10.11.2021, 11:20 28783
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал, какие регионы не успели освоить бюджетные средства в этом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского - на 99,6%, местных бюджетов - на 98%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге. Неисполнение составило 50 млрд тенге, из них 10 млрд - экономия. Не освоено 40 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, внутренних дел и финансов", - сказал Жамаубаев.

 
Он также перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; позднее представление счетов к оплате в органах казначейства; длительное проведение конкурсных процедур.
 

Расходы местных бюджетов составили 6,7 трлн тенге. Не исполнено - 134 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге, на 1 ноября им выделено 1 трлн 813 млрд тенге. Из них освоено 96,6%. Не исполнено - 62 млрд тенге, в том числе экономия - 6 млрд тенге, не освоено - 56 млрд тенге", - проинформировал министр.

 
Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях.
 
По данным Минфина, за 10 месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 8 трлн 719 млрд тенге. План исполнен на 102,9%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 5,6 трлн тенге, план исполнен на 100,2%.
 

В целом план по доходам перевыполнен на 13 млрд тенге, из них налоги - на 24 млрд тенге. При этом неналоговые поступления не исполнены на 14 млрд тенге. Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, НДПИ и ЭТП на сырую нефть. Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 666 крупным налогоплательщикам на 66,5%", - сказал Жамаубаев.

 
Доходы местных бюджетов исполнены на 108,1% и составили 3,1 трлн тенге. План перевыполнен на 231 млрд тенге, из них по налогам - на 177 млрд тенге.
 

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Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения сократился на 22,5% за год

11.11.2021, 13:17 5293
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–сентябрь текущего года составил лишь 254,7 тыс. тенге - меньше, чем за аналогичный период прошлого года (327,1 тыс. тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг сократился на 22,5% за год и за январь-сентябрь текущего года составил только 120,2 млрд тенге. Годом ранее, на фоне "коронакризиса", наблюдался рост инвестиций сразу на 85,7%. В целом инвестиции в основной капитал показали рост на 2% (в то время как годом ранее был отмечен спад на 4,9%). В итоге доля инвестиций в здравоохранение и социальные услуги от всего объёма инвестиций в основной капитал по РК сократилась за год с 1,8% до 1,4%", - сообщает finprom.kz.

 
Более половины объёма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги пришлось на три региона: Алматы (30,6 млрд тенге), Нур-Султан (17 млрд тенге) и Туркестанскую область (17 млрд тенге). Наименьшие объёмы пришлись на Атыраускую (644,7 млн тенге), Актюбинскую (1 млрд тенге) и Акмолинскую (1,5 млрд тенге) области.
 
Аналитики отмечают, что в сфере здравоохранения и социальных услуг работают 477,5 тыс. человек. Отрасль уступает по численности занятых лишь сфере образования. При этом объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь-сентябрь текущего года составил лишь 254,7 тыс. тенге - меньше, чем за аналогичный период прошлого года (327,1 тыс. тенге).
 

Показательно, что отрасль опережает лишь сферы образования (139,8 тыс. тенге), а также государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения (82,4 тыс. тенге)", - отмечают эксперты.

 
Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в третьем квартале текущего года составила 225,1 тыс. тенге - на 7,6% меньше, чем в среднем по стране. Зарплаты в секторе, к примеру, уступают вдвое зарплатам в сегменте финансовой и страховой деятельности и на 28,4% - зарплатам в сфере строительства.
 
При этом покупательная способность зарплат в отрасли здравоохранения и социальных услуг за год выросла на 13,7%, что является четвёртым показателем после секторов административного и вспомогательного обслуживания (+26,1%), строительства (+21,9%) и образования (+13,9%).
 
 

Ряд промпредприятий Алматы могут остаться без электроэнергии из-за ограничений KEGOC

11.11.2021, 11:50 14176
Ряд промпредприятий Алматы могут остаться без электроэнергии из-за ограничений KEGOC
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Несколько промышленных предприятий Алматы, включая производителя кислорода для больниц, могут остановиться из-за ограничений подачи электроэнергии, введенных компанией KEGOC для "КазФерроСталь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании ежедневной суточной заявки на поставку электроэнергии на сегодня поставщиком электроэнергии и АО KEGOC нам ограничена поставка электроэнергии более чем на 50%. Так, из ежесуточно заявленных 30 мегаватт одобрено только 14,5 мегаватт. При таком количестве электроэнергии деятельность ТОО "КазФерроСталь" будет практически парализована, встанет основное производство, в связи с чем сотни людей вынуждены будут уйти в отпуска без содержания, бюджет недополучит поступления в виде налогов, а предприятие столкнется с серьезными проблемами в виде штрафных санкций за невыполнение экспортных контрактных обязательств, а также остановится производство 14 промышленных предприятий города с вышеописанными вытекающими последствиями", - приводит сообщение "КазФерроСталь" издание "Vласть".

 

КазФерроСталь" - крупное металлургическое предприятие Республики Казахстан, основным видом деятельности которого является производство металлопродукции. Это одна из двух основных энергоснабжающих организаций Алматы. 

 
Согласно информации, "КазФерроСталь" обеспечивает электроэнергией собственный промышленный цех, 14 промышленных предприятий, среди которых ТОО "Масло-Дел", ИП "Оспанов", ТОО "Бекан", ТОО "Tycoon Invest", ТОО "CтеклоГрань", ТОО "Компания Ай-Сер", ТОО "SHEKOVA", ТОО "Smash LTD", ТОО "Ренко-Кат", ТОО "Султан-Маркетинг", ТОО "РосКазДистрибьюшн", ТОО "Халык Онімдері", ТОО "Мобайл Телеком Сервис", ТОО "Металлокомплект", ТОО "Аяла Плюс", а также кислородно-компрессорный цех.
 
В результате ограничения энергоснабжения в заявленном объеме кислородно-компрессорный цех прекратит свою работу, и 14 городских и областных больниц останутся без кислорода, указывается в сообщении. Среди них ЦКБ Совмин, ЦКБ 12 Городская Больница, Институт акушерства и гинекологии, Роддом 3, Детская инфекционная больница, Детская инфекционная модульная больница, Взрослая инфекционная больница РВ 90, Городская онкологическая больница, БСМП, Областная многопрофильная больница, Госпиталь ветеранов ВОВ, Жамбылская районная больница, Республиканский Центр фтизиопульмологии и Железнодорожная больница, предупредили в компании.
 

КазФерроСталь" указывает, что "сможет оставить на энергопитании только часть вспомогательного производства в целях обеспечения жизнедеятельности заводов и предприятий и исключения перемерзания в зимний период".


Между тем в АО "Алатау Жарык Компаниясы" заверили, что объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений.


4 ноября в компании KEGOC сообщили, что в настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Причина - высокие темпы роста потребления электроэнергии. Так, за прошедшие десять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% по Северной зоне и 7,5% по Западной зоне. 

В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. Кроме того, на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах.   

В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана. 
 

Минсельхоз РК и Россельхознадзор обсуждают интеграцию информационных систем

11.11.2021, 09:50 25570
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Россельхознадзор в формате видеоконференции провели переговоры по исполнению этапов плана мероприятий по интеграции информационных систем ФГИС "ВетИС" и ЕАСУ АПК (информационная система Республики Казахстан, в которой оформляются электронные ветеринарные сертификаты), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Было озвучено, что в настоящее время передача электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на казахстанские грузы (мясо, мясная продукция, готовая молочная продукция, корма для животных), следующие в адрес российских получателей, проходит в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

 
Однако, как подчеркнули в Россельхознадзоре, для завершения первого этапа работ - передачи эВСД из системы ЕАСУ АПК во ФГИС "ВетИС" - до сих не проведена синхронизация национальных сегментов реестра предприятий, аттестованных на поставки в Евразийском экономическом союзе.
 
Кроме того, российская сторона не получила информацию о работе веб-модуля информационной системы Казахстана, который позволяет автоматически загружать данные об участниках внешнеэкономической деятельности, содержащиеся в реестре Минсельхоза РК.
 
В Комитете ветконтроля РК в свою очередь сослались на внутренние технические проблемы, при этом сообщив о готовности к синхронизации реестров к концу 2021 года. Также была запрошена методическая информация о проведении процедуры гашения электронных уведомлений на партии животноводческих товаров, следующих по территории Российской Федерации из Республики Беларусь в адрес предприятий-получателей в Казахстане.
 
В завершение стороны договорились усилить работу по интеграции информационных систем двух стран. Для этого в ближайшее время пройдут дополнительные технические переговоры, заключили в российском ведомстве.
 

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