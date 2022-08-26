Какими будут размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума в 2023 году

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проектом закона предусмотрено установить с 1 января 2023 года:
1) минимальный размер заработной платы - 60 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 21 907 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3450 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента. Установить с 1 января 2023 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, - 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства", - говорится в документе.
Документ предусматривает в республиканском бюджете на 2023 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 200 000 000 тысяч тенге.
Целевой трансферт из Национального фонда РК составит 1 000 000 000 тысяч тенге на цели, определенные президентом Республики Казахстан.
Напомним, правительство прогнозирует рост ВВП в 2023-2025 годы на уровне 4%.