Карагандинская область лидирует по темпам социально-экономического развития

Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - Карагандинская область в период ЧП и карантина не снизила деловой активности. Экономика региона развивается опережающими темпами, передает Kazakhstan Today.

За 5 месяцев текущего года объём промышленности превысил триллион тенге. В области реализуются меры по поддержке занятости, сообщили в пресс-службе акима области.

Глава региона Женис Касымбек сегодня выступил с докладом на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина. Итоги социально-экономического развития получили положительную оценку. Карагандинская область отмечена в числе лидеров, обеспечивших опережающие темпы роста по многим показателям.

По итогам пяти месяцев текущего года обеспечена положительная динамика основных социально-экономических показателей области: в промышленности (103,2%), сельском хозяйстве (102,8%), строительстве (124,9%), транспорте (77,4%), торговле (88,7%). Индекс физического объёма промышленности составил 103,2%. В денежном выражении мы уже достигли 1,1 трлн тенге, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - доложил Женис Касымбек.

Обрабатывающая промышленность демонстрирует рост почти по всем отраслям, отметил он. Объёмы производства металлургии увеличились на 7,7%, машиностроения - на 14,1%, лёгкой промышленности - на 10,6%, стройматериалов - на 1,6%, резиновых и пластмассовых изделий - на 26,3%, фармацевтики - в 3,8 раза.

Кризис не отразился на деятельности системообразующих предприятий. Крупные компании работают стабильно.

АО "АрселорМиттал Темиртау" увеличило выпуск плоского проката на 13,1%. За 5 месяцев производство составило 945,2 тыс. тонн. Выпуск стали имеет тенденцию к росту. Если в марте в сутки производилось 7 тыс. тонн, то с начала июня уже 9 тыс. тонн", - сообщил аким области.

Корпорация "Казахмыс" за 5 месяцев произвела 163,4 тыс. тонн меди - рост на 17%. Также увеличилось производство золота и серебра.

Область сохранила инвестиционную активность. Приток инвестиций с начала года составил 220,6 млрд тенге. Запущено два крупных проекта - золотоизвлекательная фабрика "Алтыналмас" и завод по производству технических газов "Линде Газ".

К концу июня должна заработать солнечная электростанция в посёлке Агадырь.

В области до завершения года планируется запустить 16 проектов на сумму 239 млрд тенге с созданием более 3500 рабочих мест. По итогам 2020 года прогнозируется 830 млрд тенге инвестиций с ростом на 30 млрд тенге к прошлому году.

В области стали больше строить доступного жилья. За 5 месяцев введено 171,5 тыс. квадратных метров жилья. План на 2020 год - свыше 500 тыс. квадратных метров с ростом на 21% к уровню прошлого года.

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