Казахстан и Россия обсудят снятие инфраструктурных ограничений торговли

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Оренбург. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России будут обсуждены вопросы снятия инфраструктурного ограничения международной торговли. Мероприятие планируется в конце ноября, сообщает посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.





«Состоялась рабочая поездка посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Оренбург. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему в конце ноября в Оренбурге Форуму межрегионального сотрудничества РК и РФ на тему "Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли". Участники встречи выразили уверенность, что результаты форума придадут новый мощный импульс развитию межрегиональных связей», - сообщается на сайте посольства РК в России.





В ходе переговоров была затронута и культурно-гуманитарная составляющая в контексте сохранения казахской культуры и языка, а также поддержания духовных связей казахской диаспоры с исторической родиной. Казахи являются третьим по численности этносом в Оренбургской области после русских и татар (120,2 тысячи человек, 6% от общего населения региона). Ермек Кошербаев выразил признательность за всестороннюю поддержку мира, согласия и взаимопонимания между представителями десятков веками проживающих здесь национальностей.





Регион занимает особое место в межрегиональном взаимодействии двух стран, так как на него приходится самый протяженный участок казахстанско-российской границы, составляющий 1876 километров. Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой товарооборота между регионами Казахстана и Оренбургской областью. За январь-август текущего года цифра достигла $300 млн, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем отмечено, что потенциал двусторонней торговли не исчерпан и имеются ресурсы для дальнейшего расширения экономических связей, роста инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, реализации взаимовыгодных проектов.



