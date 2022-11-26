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Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов. Об этом на встрече с жителями Мангистауской области сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
В ходе встречи гендиректор ТОО "Актауский морской северный терминал" Даурен Калиаскаров поинтересовался возможностью снятия запрета на экспорт металлического лома. По его мнению, данный шаг позволил бы дополнительно загрузить порт и морские перевозки.
Глава МИИР ответил, что с пониманием относится к этому вопросу, но введение запрета является не только вынужденной мерой, но и стратегическим шагом.
Мы планируем открыть несколько заводов по переработке лома цветных и черных металлов. Поэтому необходимо ограничить вывоз отечественных металлов из страны в виде сырья. В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь", - сказал Ускенбаев.
Глава МИИР упомянул особую роль региона в реализации транспортной политики Казахстана. Он подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию транзитно-логистического потенциала страны и обеспечению безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. В этом направлении приоритет отдается Транскаспийскому транспортному маршруту, поэтому правительству поручено укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
Касым-Жомарт Токаев во время недавнего визита отметил огромный потенциал вашего региона. Нам следует рационально использовать свои сильные стороны и сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения", сказал Ускенбаев.
В продолжение темы с информацией о выполнении поставленных президентом задач выступили руководители Актауского морского торгового порта, Актауского морского северного терминала, ТОО "Порт Курык" и НМСК "Казмортрансфлот".