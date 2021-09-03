Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 сентября состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Нурлан Ногаев. Нурлан Ногаев поблагодарил участников встречи за плодотворное сотрудничество, отметив, что принятые меры оказывают благоприятное влияние на мировые нефтяные рынки. Казахстан продолжит работу над исполнением своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

По итогам заседания было принято решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн баррелей в сутки.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в сентябре составит 1,508 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки.





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