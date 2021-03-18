Казахстанцы купили за месяц 59 килограммов золота

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - 2309 мерных слитков общим весом 59,2 килограмма приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в феврале 2021 года, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 47 302 золотых слитка общим весом 1,74 тонны.

По итогам января 2021 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 2414 мерных слитков общим весом 111,5 килограмма

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% - 12 932 штуки. Далее следуют 100-граммовые - 10 830 штук (23%), 20-граммовые - 10 637 штук (22%), 5-граммовые - 7235 штук (15%) и 50-граммовые - 5668 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". С начала действия Программы на обратный выкуп принято всего 140 мерных слитков общей массой 3,7 килограмма. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений", - прокомментировали в пресс-службе НБ РК.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке "ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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