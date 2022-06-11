Казахстанцы стали реже продавать и покупать жилье

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В мае 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 500 и по сравнению с апрелем 2022 года (52 520) уменьшилось на 41,9%.
Наибольшая покупательская активность сохранилась в городе Алматы и Карагандинской области, 4395 и 4055 сделок соответственно.
Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 630. В продажах преобладают многоквартирные дома, всего 21 078 сделок.
По данным Бюро национальной статистики, граждан, как и в апреле, больше интересуют 2-комнатные квартиры. В мае было оформлено 8 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных на тысячу меньше. По индивидуальным домам были оформлены 9422 сделки. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей. Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области - -64,6% по сравнению с маем прошлого года.
Ранее сообщалось, что в РК почти на 28% выросли цены на вторичное жилье.
Напомним, с 1 апреля в стране действуют новые пороги достаточности пенсионных накоплений, которые казахстанцы могут использовать в том числе для приобретения жилья.