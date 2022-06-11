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Казахстанцы стали реже продавать и покупать жилье

10.06.2022, 12:02 15246
Казахстанцы стали реже продавать и покупать жилье
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 41,9% за месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мае 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 500 и по сравнению с апрелем 2022 года (52 520) уменьшилось на 41,9%. 
 
Наибольшая покупательская активность сохранилась в городе Алматы и Карагандинской области, 4395 и 4055 сделок соответственно. 
 
Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 630. В продажах преобладают многоквартирные дома, всего 21 078 сделок. 
 
По данным Бюро национальной статистики, граждан, как и в апреле, больше интересуют 2-комнатные квартиры. В мае было оформлено 8 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных на тысячу меньше. По индивидуальным домам были оформлены 9422 сделки. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей. Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области - -64,6% по сравнению с маем прошлого года. 

Ранее сообщалось, что в РК почти на 28% выросли цены на вторичное жилье.

Напомним, с 1 апреля в стране действуют новые пороги достаточности пенсионных накоплений, которые казахстанцы могут использовать в том числе для приобретения жилья. 
 

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Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС

11.06.2022, 10:21 2101
Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение совета позволяет автоматически продлить до конца 2023 года действие всех выданных в соответствии с правом Союза разрешительных документов, то есть регистрационных удостоверений лекарственных средств и сертификатов соответствия GMP Союза производственных площадок, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
 
Также разрешается одновременное выполнение инспекций производственных площадок на соответствие требованиям GMP, в том числе путем дистанционного инспектирования, и регистрации лекарств по правилам Союза, а также проведение таких GMP-инспекций в пострегистрационном режиме.
 

Эти нормы позволят сократить период вывода лекарственных препаратов на рынок, исключить риски, связанные с возникновением дефицита лекарственных средств на регистрационном этапе", - отметили в ЕЭК.

 
Уточняется, что принятый пакет мер носит временный характер и его действие сохраняется до 31 декабря 2023 года.

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов.
 

В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция

11.06.2022, 09:35 2731
В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане четвертый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обычный поход в магазин за кефиром, молоком, творогом и сметаной обойдется в лучшем случае в две с половиной тысячи тенге. Цены на молочную продукцию сильно подскочили, информирует "31 канал".
 
Так, молоко жирностью 3,2% в феврале стоило в среднем 320 тенге, а сейчас за него нужно будет заплатить 530 тенге. 
 

С февраля уже три раза поднялись цены на 100-150 тенге. На все молочные продукции поднялись: на творог, сметану, молоко. На все поднялись цены", - рассказала продавец Ботагоз Кудайбергенова.

 
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года. Эксперты связывают это в первую очередь с удорожанием корма для животных. Кроме того, на резкий скачок цен с конца февраля повлияла сложная геополитическая ситуация. Оборвалась цепочка поставок необходимых компонентов и подорожала логистика.
 

Мы достаточно много закупаем молочных ингредиентов, сухих молочных продуктов - это сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыр, масло для производства дальнейших молочных продуктов. Поэтому мы сильно зависим от конъюнктуры на мировом рынке. На мировом рынке цены растут", - рассказал руководитель центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

 
Всего по стране больше тысячи товарных ферм молочного животноводства и 170 перерабатывающих предприятий. Но пока мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка. И для стимулирования производства государством предусмотрены субсидии, говорится в репортаже.
 

В 2021 году объем бюджетных субсидий составил 10,3 миллиарда тенге. Также есть субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, до 25%. Сюда относится модернизация действующих и строительство новых заводов", - пояснил глава филиала РПП "Атамекен" Темирлан Мадиев.

 
Как информирует телеканал, во всем мире ожидается снижение объемов производства молока. Поэтому в ближайшем времени цены не снизятся и, скорее всего, продолжат расти. А для наращивания мощностей потребуется не один год.

Напомним, Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане.
 

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов

11.06.2022, 09:32 3016
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и определил условия для новых товарных позиций приложения № 1 к правилам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее комиссия совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС и представителями бизнеса согласовала условия и производственные операции для 56 товарных позиций, в их числе - холодильное оборудование, электрокардиографы, радиаторы, музыкальные инструменты, емкости для сжатого и сжиженного газа, сепараторы для очистки нефти и другие.
 
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, согласованные условия для новых товарных позиций стимулируют создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.
 

В приложение № 1 к правилам СПТ уже включены условия производства по 319 товарным позициям, и эта работа продолжается. Принятые сегодня дополнения существенно расширят возможности производителей стран Союза участвовать в госзакупках государств-членов", - отметил Шаккалиев.

 
Также в правила вносятся изменения, позволяющие получить из реестра сведения о количестве баллов за выполнение условий производства в случае их наличия и информацию о дате окончания срока действия документа о происхождении товара. Уточнения направлены на детализацию информации, предоставляемой пользователям Евразийского реестра, добавили в пресс-службе ЕЭК.
 

С июля в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации – МИИР РК

10.06.2022, 16:52 10571
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - С 1 июля 2022 года в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации. Комитет индустриального развития МИИР РК провел онлайн-совещание по вопросам перехода недропользователей на единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг при осуществлении закупок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил председатель КИР Ильяс Оспанов, в настоящий момент правительством РК осуществляется интеграция всех электронных площадок регулируемых закупок с порталом "Единое окно закупок", в том числе ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей", где свои закупки проводят недропользователи. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход справочника товаров, работ и услуг со статистического классификатора продукции (СКП) на ЕНС ТРУ. 
 
В соответствии с изменениями в подзаконных актах МИИР и Минэнерго требования об использовании кодов справочника ЕНС ТРУ вместо СКП вступает в силу с 1 июля 2022 года. Однако на практике большинство компаний-недропользователей не торопятся с переходом на указанный справочник, хотя данная работа ведется с 2020 года и за это время неоднократно доводилась до сведений всех участников закупок в сфере недропользования.
 

Правообладателем ЕНС ТРУ является ТОО "Самрук-Казына Контракт". Всем недропользователям сейчас необходимо ускорить работу по заключению договоров на его использование, а также создание необходимых и отсутствующих кодов ЕНС ТРУ. Ранее мы неоднократно в ГИС "Реестр" делали соответствующие объявления", - подчеркнул спикер.

 
По информации Оспанова, на сегодняшний день большинство крупных компаний уже начали работу в данном направлении. По состоянию на 31 мая 2022 года "Самрук-Казына Контракт" заключены договоры с 94 организациями недропользователей, в ИС ЕНС ТРУ зарегистрировано 113 пользователей, которыми отправлено 11 929 заявлений на создание нового кода.
 
Также в ходе онлайн-совещания стало известно, что АО "QazIndustry" проведена модернизация ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей". В частности, изменено доменное имя, IP-адрес и осуществлена замена классификатора на ЕНС ТРУ. В данный момент готовится работа по его запуску. Ближе к концу июня в ГИС "Реестр" будет размещено официальное объявление, после которого пользователи смогут зарегистрироваться в обновленной системе.
 

"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения

10.06.2022, 15:46 12096
"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО "Казфосфат". Компанию уличили в завышении цен на минеральное удобрение аммофос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК


В агентстве подчеркнули, что изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерно изменению цены реализации товара. 
 

В рамках расследования установлено, что "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывал аммофос по монопольно высокой цене. Это в свою очередь влияет на цену конечной сельхозпродукции и на покупательскую способность в целом", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

 
В настоящее время компании направлено заключение по результатам расследования. В случае его возврата будет возбуждено дело об административном правонарушении с внесением предписания. Информацию о юридической ответственности в АЗРК озвучат после подведения итогов расследования.
 
По данным ведомства, в настоящее время ТОО "Казфосфат" снизило цену с 185 тысяч тенге за тонну до 173 тысяч тенге. При этом компания начала возврат оплатившим клиентам разницы между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.
 

Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ

10.06.2022, 14:55 13106
Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Страны Содружества Независимых Государств намерены подписать проект соглашения о торговле услугами и взаимодействии в вопросах инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего в казахстанской столице 94-го заседания Экономического совета СНГ, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 
 

Казахстан в этом году председательствует в СНГ. Мы настроены на активную совместную работу для достижения общих целей дальнейшей региональной консолидации и прогресса в сотрудничестве на пространстве Содружества", - цитирует Султанова ТАСС


По его словам, участники встречи рассмотрели в том числе меры оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию в мире. 
 

Действующий инструмент - это соглашение о зоне свободной торговли, дополнительным инструментом должен стать проект соглашения о торговле услугами, взаимодействии в вопросах инвестиций. Эта работа также ведется очень слаженно во всех странах Содружества. Мы договорились о том, что будем максимально ускорять принятие этого документа, потому что для наших экономик, для наших предприятий, отраслей и конкретно бизнесменов это очень важный инструмент для достижения тех задач, которые мы ставим", - пояснил глава ведомства.

 

В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ

10.06.2022, 14:35 13541
В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерство энергетики РК намерено утвердить предельную цену на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан вне товарных бирж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость газа составит 33 600 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, сообщается в тексте документа, опубликованном на портале "Открытые НПА". Документ доступен для обсуждения до 24 июня 2022 года. 
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
 
Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2022 года Минэнерго утвердило предельную стоимость сжиженного нефтяного газа в размере 28 тысяч тенге за тонну без учета НДС.
 
В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

В Казахстане прожиточный минимум вырос на 20% за год

10.06.2022, 11:27 15701
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В мае текущего года в Казахстане прожиточный минимум составил 42,6 тысячи тенге - на 19,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За пять лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за десять лет - в 2,6 раза. В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тысячи тенге - на 10,9% больше, чем годом ранее", - информирует finprom.kz

 
По данным аналитиков, в региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тысячи тенге - на 24,5% больше, чем годом ранее. 
 
Отмечается, что среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В топ-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тысячи тенге) и Павлодарская (42,6 тысячи тенге) области. 
 
Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. 
 

Среди казахстанцев мужского пола в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована для малышей в возрасте 0,5-1 года: 28,3 тысячи тенге. Далее идут маленькие казахстанцы в возрасте 1-3 лет (29,7 тысячи тенге) и 4-6 лет (36,2 тысячи тенге)", - сообщают эксперты. 

 
Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для подростков в возрасте 14-17 лет: 53,7 тысячи тенге. Для мужчин-пенсионеров величина прожиточного минимума составила 42,7 тысячи тенге. 
 
По данным аналитиков, для казахстанок прожиточный минимум, сохраняя тот же принцип распределения, составил значительно меньше по каждой из групп. Так, величина прожиточного минимума для девочек в возрасте 0,5-1 года составила лишь 26,6 тысячи тенге, 1-3 лет - 28,3 тысячи тенге, 4-6 лет - 32,6 тысячи тенге. 
 
Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для девушек в возрасте 14-17 лет, однако это всего 41,2 тысячи тенге. Для женщин пенсионного возраста показатель составил 36,8 тысячи тенге. 
 

Разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории составила от 5% до 30,5%", - добавили эксперты.

 

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