КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ подписали соглашение по проекту "Каламкас-море и Хазар"

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов в ходе встречи подписали Соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АО "КазМунайГаз", документ предполагает дальнейшие переговоры между КМГ и ЛУКОЙЛ об определении концепции, деталей и условий совместного освоения месторождений.

КазМунайГаз" и ЛУКОЙЛ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Сегодня мы открываем новые грани для его расширения и подписываем соглашение по проекту "Каламкас-море и Хазар". Уверен, реализация проекта придаст новый импульс нашему взаимовыгодному партнерству", - отметил Айдарбаев.

Подписывая Соглашение о принципах, мы закладываем будущую основу для динамичного взаимодействия. Рады, что у нас есть новые инициативы и проекты, которые мы можем реализовать, используя накопленный опыт наших компаний в нефтяной промышленности", - подчеркнул в свою очередь Алекперов.

Как отмечается, компании участвуют в таких проектах как Карачаганак, Тенгиз, Аль-Фараби, Женис, в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

О подписании компаниями "КазМунайГаз" и ЛУКОЙЛ соглашения по проекту "Каламкас-море и Хазар", а также об освоении месторождения "Хвалынское" был проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы главы государства, президент РК принял главу нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. В ходе встречи президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией ЛУКОЙЛ.