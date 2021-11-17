КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ подписали соглашение по проекту "Каламкас-море и Хазар"

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Как сообщили в пресс-службе АО "КазМунайГаз", документ предполагает дальнейшие переговоры между КМГ и ЛУКОЙЛ об определении концепции, деталей и условий совместного освоения месторождений.
КазМунайГаз" и ЛУКОЙЛ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Сегодня мы открываем новые грани для его расширения и подписываем соглашение по проекту "Каламкас-море и Хазар". Уверен, реализация проекта придаст новый импульс нашему взаимовыгодному партнерству", - отметил Айдарбаев.
Подписывая Соглашение о принципах, мы закладываем будущую основу для динамичного взаимодействия. Рады, что у нас есть новые инициативы и проекты, которые мы можем реализовать, используя накопленный опыт наших компаний в нефтяной промышленности", - подчеркнул в свою очередь Алекперов.
Как отмечается, компании участвуют в таких проектах как Карачаганак, Тенгиз, Аль-Фараби, Женис, в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.
О подписании компаниями "КазМунайГаз" и ЛУКОЙЛ соглашения по проекту "Каламкас-море и Хазар", а также об освоении месторождения "Хвалынское" был проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы главы государства, президент РК принял главу нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. В ходе встречи президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией ЛУКОЙЛ.
Как сообщалось ранее, ЛУКОЙЛ в октябре завершил приобретение у КазМунайГаза 49,99%-ной доли в проекте Аль-Фараби на каспийском шельфе.