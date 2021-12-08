Келимбетов призвал поощрять мобильные переводы

В своем интервью телеканалу "Хабар24" глава МФЦА отметил, что мобильными денежными переводами в стране активно пользуются не только граждане, но и предприниматели для ведения бизнеса.
В возврате к бумажным деньгам не заинтересован никто. Любое государство стремится развивать безналичный оборот. И уж тем более, когда многие привыкли распределять семейный бюджет парой кликов в телефоне. По данным Комитета госдоходов, переводы между физлицами не будут подлежать налогообложению. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны данные клиентов не передаются налоговым органам, говорится в материале телеканала.
Сегодня это крупнейшая в мире финтехплатформа (Kaspi.kz). Мы, как МФЦА, поддерживаем финтехплатформы. Мне кажется, здесь очень четко нужно сказать. Происходит революция, когда мы от экономики, которая базировалась на наличных платежах, переходим в безналичную экономику. И этот вклад вносит Kaspi.kz. До 2023 года в Казахстане действует мораторий на уплату налогов с дохода индивидуальных предпринимателей. Поэтому опасаться каких-то новых сборов оснований нет. А значит, пока можно не обналичивать деньги и продолжать вести привычные транзакции в приложении на телефоне", - сказал Келимбетов.
Ранее на вопросы о мобильных переводах ответили в Kaspi Bank.