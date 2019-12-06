КФГД объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам

Максимальные ставки по сберегательным вкладам без пополнения на год составят 14,1%, на 2 года - 14,5%. Это самые востребованные сберегательные вклады среди казахстанцев: на них приходится 83% от объема в остатке", - сообщили в пресс-службе КФГД.
По информации фонда, прирост с начала года по всем видам тенговых вкладов составил 429 млрд тенге, из них 237 млрд пришлось на сберегательные. Иными словами, каждый второй тенге был размещен в сберегательных вкладах, в результате их объем увеличился в 10 раз.
По несрочным и срочным депозитам на 3 и 6 месяцев максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне, поскольку основой для их расчета является базовая ставка, решение по которой принимает Национальный банк Казахстана. В текущий момент она равна 9,25%.
Рост максимальных ставок вознаграждения продемонстрируют срочные вклады на срок 12 месяцев: банки смогут принимать срочные депозиты с пополнением под ставку 11,1%, без пополнения - 11,6%. Максимальные ставки по срочным вкладам на 24 месяца незначительно снизились на 0,1 процентный пункт", - уточнили в КФГД.
Напомним, с октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация - сберегательные, срочные и несрочные вклады. Несрочный вклад - это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.
С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального банка Казахстана.
Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам выше.
Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 млн тенге, по сберегательным вкладам - 15 млн тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства