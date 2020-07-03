КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на август 2020 года

26 июня текущего года КФГД внес изменения в Методику определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, установив верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам, который рассчитывается как сумма базовой ставки и спреда. Данные изменения согласованы с банками - участниками системы гарантирования депозитов", - информирует пресс-служба фонда.

Отмечается, что нововведение направлено на снижение системных рисков с целью сохранения финансовой устойчивости банков. Это позволит поддержать стоимость банковского фондирования на оптимальном уровне, не допуская чрезмерного завышения относительно базовой ставки и увеличения процентных расходов, косвенно стимулирующих рост ставок по кредитам.

Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 процентных пунктов), что позволяет поддерживать их повышенную доходность. Отметим, что за банками сохраняется возможность регулировать ставки по депозитам в соответствии с их оценкой финансовой и экономической ситуации. Если максимальная ставка вознаграждения с учетом средневзвешенной рыночной ставки сложилась выше установленного предела, то в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела", - говорится в сообщении.

В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без пополнения - 14,5% и 14,3%, соответственно.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным вкладам на 12 месяцев, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, останутся на прежнем уровне. При этом ставки по вкладам со сроком размещения на 24 месяца, также рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, снизятся и составят 9,5% без права пополнения и 8,7% с правом пополнения.

Значительное снижение ставок по этим депозитам говорит о низкой заинтересованности и экономической нецелесообразности поддержания повышенных ставок со стороны банков ", - отметили в КФГД.

Снижение в августе максимальных рекомендованных ставок по несрочным и краткосрочным депозитам в тенге - это завершающий этап плавного снижения ставок, начатый КФГД в мае текущего года.

Напомним, ранее Фонд принял решение повысить спреды к пониженной базовой ставке с последующим постепенным их уменьшением. Данная мера была необходима для недопущения негативного влияния изменений базовой ставки на доходность по этой категории депозитов и на депозитный рынок в целом.

В результате в августе максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 9,5% годовых, что соответствует базовой ставке НБ РК, которая является отражением стоимости краткосрочных денег в экономике и устанавливается с учетом всей полноты внутренних и внешних экономических факторов. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,5%, без права пополнения - 10,0%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,5% с пополнением и 11,0% без пополнения.

Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Июль 2020 Август 2020 Июль 2020 Август 2020 Несрочные депозиты 10,0 9,5 ▼ 10,0 9,5 ▼ Срочные депозиты 3 месяца 10,0 9,5 ▼ 10,5 10,0 ▼ 6 месяцев 10,0 9,5 ▼ 10,5 10,0 ▼ 12 месяцев 10,4 10,4 11,1 11,1 24 месяца 10,0 8,7 ▼ 10,8 9,5 ▼ Сберегательные депозиты 3 месяца 11,0 10,5 ▼ 11,5 11,0 ▼ 6 месяцев 11,0 10,5 ▼ 11,5 11,0 ▼ 12 месяцев 12,8 12,4 ▼ 14,9 14,5 ▼ 24 месяца 12,9 12,3 ▼ 14,9 14,3 ▼

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