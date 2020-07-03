КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на август 2020 года

26 июня текущего года КФГД внес изменения в Методику определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, установив верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам, который рассчитывается как сумма базовой ставки и спреда. Данные изменения согласованы с банками - участниками системы гарантирования депозитов", - информирует пресс-служба фонда.
Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 процентных пунктов), что позволяет поддерживать их повышенную доходность. Отметим, что за банками сохраняется возможность регулировать ставки по депозитам в соответствии с их оценкой финансовой и экономической ситуации. Если максимальная ставка вознаграждения с учетом средневзвешенной рыночной ставки сложилась выше установленного предела, то в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела", - говорится в сообщении.
Значительное снижение ставок по этим депозитам говорит о низкой заинтересованности и экономической нецелесообразности поддержания повышенных ставок со стороны банков", - отметили в КФГД.
|
Категория депозита
|
По депозитам с пополнением, %
|
По депозитам без пополнения, %
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Несрочные депозиты
|
10,0
|
9,5 ▼
|
10,0
|
9,5 ▼
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
10,0
|
9,5 ▼
|
10,5
|
10,0 ▼
|
6 месяцев
|
10,0
|
9,5 ▼
|
10,5
|
10,0 ▼
|
12 месяцев
|
10,4
|
10,4
|
11,1
|
11,1
|
24 месяца
|
10,0
|
8,7 ▼
|
10,8
|
9,5 ▼
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
11,0
|
10,5 ▼
|
11,5
|
11,0 ▼
|
6 месяцев
|
11,0
|
10,5 ▼
|
11,5
|
11,0 ▼
|
12 месяцев
|
12,8
|
12,4 ▼
|
14,9
|
14,5 ▼
|
24 месяца
|
12,9
|
12,3 ▼
|
14,9
|
14,3 ▼
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