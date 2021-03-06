КГД: таможенные проверки будут проводиться на основе оценки системы управления рисками

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Законом Республики Казахстан от 5 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности" внесены изменения и дополнения в части проведения таможенных проверок на основе системы управления рисками, передает Kazakhstan Today.

В Комитете госдоходов РК рассказали, что внесенные изменения позволят повысить результативность проверок.

Касательно камеральных таможенных проверок в ведомстве разъяснили, что, согласно изменениям, внесенным в Таможенный кодекс РК, основанием для данного вида проверок стали результаты применения системы управления рисками (СУР).

На основе результатов СУР проверяемому лицу направляется уведомление об устранении нарушений, при исполнении которого проверяемое лицо не привлекается к ответственности и не подвергается таможенной проверке. В случае не исполнения таких уведомлений органы государственных доходов выносят распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика на сумму уведомления, а также вправе назначить таможенную проверку в порядке, предусмотренном главой 47 Таможенного кодекса", - разъяснили в комитете.

В ведомстве отметили, что в реализацию данной нормы разработан проект приказа Министерства финансов РК по утверждению форм документов, который в настоящее время находится на стадии согласования. Норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.

Кроме того, в статью 418 кодекса внесены нормы по введению дополнительного вида выездной таможенной проверки - комплексная выездная таможенная проверка, проводимая на основе СУР.

При этом комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на сайте уполномоченного органа: на первое полугодие - до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок; на второе полугодие - до 25 мая текущего календарного года", - информируют налоговики.

Кроме того, органы госдоходов не менее чем за тридцать календарных дней до начала проведения комплексной выездной таможенной проверки направляют проверяемому лицу извещение о проведении комплексной выездной таможенной проверки.

В целях реализации данной нормы разработан проект приказа Министра финансов РК "Об утверждении Правил выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками для назначения комплексных выездных таможенных проверок". В настоящее время проект приказа находится на стадии согласования. Норма вступила в силу с 1 марта 2021 года", - заключили в пресс-службе.

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