КГД: в Казахстане за 9 месяцев более 1,3 тыс. должников признаны банкротами

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - По информации Комитета государственных доходов Республики Казахстан, за 9 месяцев 2021 года 1315 должников признаны банкротами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На фоне экономического спада по причине введенных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции, который начался в 2020 году, многие субъекты бизнеса оказались в тяжелом финансовом состоянии. Это привело к увеличению количества применивших отсрочку и рассрочку налоговой задолженности и реабилитационную процедуру. В связи с этим был установлен запрет на возбуждение дел о банкротстве с 4 марта 2021 года по 1 июля 2021 года по заявлениям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора", - сообщает пресс-служба КГД.
В ведомстве отметили, что комитет государственных доходов также пересмотрел свои задачи, поставив в приоритет работу по продвижению процедуры реабилитации в соответствии с законом РК "О реабилитации и банкротстве", а также применению отсрочки и рассрочки налоговой задолженности, в соответствии с налоговым законодательством, лишь в крайнем случае прибегая к банкротству в отношении неплатежеспособных налогоплательщиков.
Так, количество применивших за 9 месяцев 2021 года отсрочку и рассрочку налоговой задолженности увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а количество должников, применивших реабилитационную процедуру увеличилось в 2 раза. За 9 месяцев 2021 года 1315 должников признаны банкротами. При этом динамика роста банкротов не превышает 8% (учитывается количество банкротов в 2019 и 2021 году)", - проинформировали в ведомстве.
При этом налоговая задолженность по состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с началом года увеличилась на 21,5% - с 350,9 млрд тенге до 426,5 млрд тенге, в том числе недоимка (основной долг) с 217,1 млрд тенге увеличилась до 272,2 млрд тенге, составив 25,4%. В том числе недоимка по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 1 октября 2021 года по республике составила 255,8 млрд тенге, по сравнению с началом года недоимка увеличилась на 55,9 млрд тенге, или на 28%.
К сожалению, крайней мерой принудительного взыскания задолженности для кредиторов (в том числе работников предприятий, поставщиков, банков и органов государственных доходов) является применение в отношении неплатежеспособного должника процедуры банкротства. Безусловно, учитывая, что банкротство должника возникает при его несостоятельности и невозможности полностью расплатиться по своим долгам, ожидать возврата задолженности в бюджет и просчитывать упущенную выгоду невозможно", - рассказали налоговики.
В ведомстве добавили, что за прошлые периоды процент взыскания сумм погашения кредиторской задолженности по первой очереди (заработная плата, алименты и т.д.) составил 65-70%, по второй очереди (залоговые кредиторы) 11-12%, по третьей очереди (налоговая задолженность) 0,2-0,8% от всей задолженности.