Компания Huawei опубликовала результаты деятельности за первое полугодие

ШЭНЬЧЖЕНЬ. 9 АВГУСТА - Компания Huawei опубликовала результаты деятельности по итогам первой половины 2021 года. Общие показатели деятельности соответствуют прогнозам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первом полугодии выручка Huawei составила 320,4 млрд юаней, а чистая прибыль достигла 9,8%, сообщает пресс-служба компании.

Выручка от направления по производству оборудования для операторов сотовой связи - 136,9 млрд юаней. Выручка от направления по работе с предприятиями - 42,9 млрд юаней. Выручка от направления по производству потребительской электроники - 135,7 млрд юаней", - уточнили в компании.

Так как весь мир борется с пандемией COVID-19, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) стали не только важным инструментом в борьбе с вирусом, но и двигателем восстановления экономики. Компания Huawei привержена работе с операторами связи и отраслевыми партнерами с целью обеспечения стабильной работы сетей, ускорения цифровой трансформации и поддержки усилий по сдерживанию локальных вспышек и реанимирования местной экономики.

Мы определили свои стратегические цели на ближайшие пять лет. Наша цель - выжить, обеспечивая устойчивое развитие. Для ее достижения мы будем предпринимать шаги, направленные на то, чтобы приносить своим клиентам и партнерам практическую пользу. Несмотря на снижение выручки, полученной нашим направлением по производству потребительской электроники, вызванное внешними факторами, мы уверены, что и его, и направление по работе с предприятиями ожидает дальнейший уверенный рост", - заявил сменяющийся председатель Huawei Эрик Сюй.

Он добавил, что компания и дальше будет внедрять инновации, направленные на переход к низкоуглеродному миру интеллектуальных технологий.

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трёх бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объём операционной деятельности во всём мире и развитая партнёрская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной", - проинформировали в пресс-службе.

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