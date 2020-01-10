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КТЖ прогнозирует в 2020 году рост транзитных контейнерных перевозок на 15-20%

09.01.2020, 17:14 9046

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Дочерняя организация АО "НК "КТЖ" - АО "KTZ Express" наметила план работ с китайскими партнерами на 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Стороны прогнозируют дальнейшую положительную динамику и рост транзитных контейнерных перевозок на 15-20% в 2020 году в сравнении с показателями 2019 года.

"Руководством АО "KTZ Express" проведен ряд переговоров с государственными логистическими платформами города Сиань (КНР) и руководством дочерних организаций Китайских железных дорог компаниями CRIMT и CRCT. В ходе встреч стороны подвели итоги сотрудничества в 2019 году и обсудили планы на 2020 год по контейнерным перевозкам через трансказахстанские коридоры по направлениям Китай - Европа - Китай, Китай - Центральная Азия - Китай и Китай - Транскаспийский международный транспортный маршрут - Китай. Кроме того, обсужден планируемый рост перевозок по направлениям Китай - Россия/Беларусь - Китай через территорию Казахстана в текущем году", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

По данным компании, партнеры АО "KTZ Express" отметили положительную динамику роста перевозок через территорию Казахстана в сравнении с альтернативными направлениями.

Напомним, в 2019 году грузооборот между Китаем и Казахстаном (железнодорожные перевозки) составил 17,6 млн тонн, что на 25% выше показателя 2018 года. Более 6,8 млн тонн груза принято из КНР, что на 24% выше аналогичного показателя 2018 года. Из Казахстана в Китай отправлено 10,8 млн тонн. Рост к предыдущему году составил 26%.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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