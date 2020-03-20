Курс тенге на KASE понизился до 448,50 тенге за доллар

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам торгов на KASE в 15.30 понизился на 9,18 тенге и составил 448,50 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today.

На 19 марта 2020 года официальный курс составляет 439,32 тенге за доллар США.

За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14%, и более чем на 60% с начала года.

Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7,3%, а с начала года - более чем на 30%.

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