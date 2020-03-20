Нацбанк Казахстана и KASE сделали совместное заявление

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан и АО "Казахстанская фондовая биржа" распространили в четверг совместное заявление, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14% и более чем на 60% с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7,3%, а с начала года более чем на 30%. В этих условиях для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан, Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке. Информация о дальнейшем режиме торгов будет доводиться через публичные заявления.





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