В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке, передает Kazakhstan Today.

Обвалился рынок нефти, а вслед за ним обрушились и финансовые рынки. Причиной крупнейшего снижения цены на нефть за последние 30 лет послужило отсутствие договоренности о снижении добычи "черного золота" между странами, входящими в ОПЕК+ на фоне коронавируса. Резкое падение котировок нефти спровоцировало ослабление национальной валюты, пишет Kapital.kz

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова отметила, что необходимо адаптироваться к новой экономической реальности.

Всю прошлую неделю мы внимательно анализировали ситуацию на внешних рынках и оценивали, насколько устойчивыми являются негативные тенденции. Но, падение на рынках продолжается. Цена на нефть сегодня уходила ниже 31 доллара за баррель. Пандемия коронавируса, первые случаи заражения и введение режима ЧС в Казахстане, отсутствие договоренностей в ОПЕК+, распространение, значительное снижение прогнозов по росту мировой экономики, ослабление валют развивающихся стран и стран экспортеров нефти - в результате, ситуация только усугубилась", - сказала она.

Напомним, глава государства в своем сегодняшнем обращении к народу Казахстана отметил , что речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. "И мы должны понять, что это объективное ухудшение как внешних, так и внутренних фундаментальных факторов, новая экономическая реальность для Казахстана, к которой необходимо адаптироваться", - сказала Алия Молдабекова.

Она отметила, что своим вмешательством на прошлой неделе на фоне падения рынков Нацбанк не позволил ситуации на нашем валютном рынке выйти из-под контроля. В отдельные периоды времени Национальный банк выступал единственным продавцом валюты. "При проведении интервенций мы, в первую очередь, думали о макроэкономической стабильности, предотвращали неконтролируемый всплеск волатильности и рост объема спекулятивных сделок", - пояснила Заместитель председателя Национального банка.

По ее словам, Казахстан - это страна с открытой экономикой, часть глобальной финансовой системы и все, что происходит сейчас в мире, не может не отражаться на нас.

Такой ситуации, как сейчас, Казахстан и мир еще не переживали. Это не просто резкое снижение цен на нефть, это и реализующийся риск существенного замедления мирового ВВП в результате пандемии коронавируса. Если раньше для нас базовый сценарий предполагал цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель, то сегодня этот уровень мы снизили до 35 долларов и будем мониторить ситуацию дальше", - уточнила Алия Молдабекова.

Национальный банк в течение прошлой недели следил за ситуацией и смягчал падение тенге. Но то, что происходит сейчас на внешних рынках, - это новая экономическая реальность. Поэтому сегодняшнее решение Национального банка - объективный ответ на изменившиеся внешние и внутренние условия", - сказала она.

Она отметила, что при ухудшении фундаментальных факторов тенге ослабляется и абсорбирует шоки, способные подорвать финансовую устойчивость нашего рынка и экономики в целом на долгосрочной основе. В сложившихся обстоятельствах обменный курс должен был отреагировать для стабилизации ситуации и адаптации рынка к новым реалиям.

Сохранение и удержание курса на прежних уровнях неминуемо привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов страны, долларизации, кризису ликвидности и, к еще большему, ухудшению ситуации в экономике", - сообщила заместитель председателя Национального банка.

Алия Молдабекова отметила, что в дальнейшем цены на нефть будут складываться в зависимости от договоренностей крупнейших поставщиков и решения проблем с глобальной пандемией коронавируса, а также от действий центральных банков. К примеру, вчерашнее решение ФРС США по снижению ставки до 0-0,25% и наращиванию выкупа облигаций направлено на стабилизацию ситуации.

Национальный банк готов к любому сценарию развития событий. Мы неоднократно отмечали, что располагаем всем необходимым инструментарием и готовы принять требуемые меры для стабилизации и адаптации внутреннего рынка", - заключила представитель Нацбанка.

По итогам торгов на KASE по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс тенге понизился на 29,13, до 434,59 тенге за доллар США. По состоянию на 17.00 курс составил 434,68 тенге.

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