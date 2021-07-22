Кызылординская область обеспечена водой на 100% - Казводхоз

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КЫЗЫЛОРДА. 21 ИЮЛЯ - В Кызылординской области, несмотря на маловодье, водообеспеченность составляет 100%. Об этом сообщил Жорабек Ерназаров, заместитель директора Кызылординского филиала РГП "Казводхоз", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня мы почти на 100% обеспечиваем водой наших пользователей. Всего поставлено 2 млрд 78 млн кубометров воды. Мы составили план очередности водооборота по всем нашим каналам, принимаем все меры, чтобы не допустить дефицита воды. К примеру, в Шиелийском и других районах мы собственными силами кызылординского филиала устанавливаем насосы для дополнительной поставки воды в случае ее нехватки", - говорит Ерназаров.

По его словам, в связи с ожидавшимся периодом маловодья в регионе создана специальная комиссия для принятия предупредительных мер. Прежде всего о нехватке воды предупредили местных сельхозпроизводителей. Им не рекомендовали превышать объем посевов, предусмотренный в плане, иначе договоры по подаче воды на площади, превышающие планируемые, не будут заключены.

Также до начала вегетационного периода филиал провёл механизированную очистку магистральных, межхозяйственных каналов, находящихся в республиканской собственности.

Кроме того, в связи с дефицитом воды, был учрежден план мер по уменьшению риска необеспеченности водой посевных площадей.

В Кармакшинском районе планируется повторно использовать для посевных площадей коллекторную воду Западно-Кармакшинского коллектора. Сейчас в этих работах задействованы 16 машин, 26 рабочих, 10 инженеров. Наши специалисты и все руководство работаем с раннего утра и до поздней ночи, чтобы решить возникающие вопросы по водообеспечению пользователей. На сегодня в кызылординском филиале РГП "Казводхоз" трудятся около 800 сотрудников, в том числе машинисты, регулировщики, гидротехники, и т.д.", - рассказал представитель Казводхоза.

По словам Ерназарова, в планах филиала приобретение для Кызылординской области 67 насосных установок вдобавок к 40 имеющимся. Также пять каналов области планируется оснастить приборами учета воды.

Это Новошиелийский магистральный канал, межхозяйственный канал О-2, магистральный канал Келинтобе, межхозяйственный канал "Айтек" и межхозяйственный канал "Сунак-Ата", - сообщил Ерназаров.

В настоящее время площадь посевных земель в области составляет около 240 тыс. гектаров. Расширение площадей поливного земледелия достигается за счет гидротехнических сооружений, в том числе Кызылординского гидроузла.

Ранее сообщалось, что в Аральском районе Кызылординской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и нехваткой кормов для домашних животных.

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