Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов

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Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 декабря в Бишкеке прошел Высший евразийский экономический совет с участием глав "Евразийской пятерки". Лидеры Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси и России по итогам заседания утвердили 15 документов.
Как сообщает департамент протокола и организационного обеспечения, по итогам саммита были подписаны следующие документы:
- Решение "О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле",
- Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год",
- Решение "О внесении изменения в пункт 63 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии",
- Решение "О Совете руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики",
- Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме,
- Решение "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза",
- Решение "О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)",
- Решение "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза",
- Решение "О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза",
- Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза",
- Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза",
- Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".
Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета состоится 24-25 мая 2023 года в Российской Федерации.