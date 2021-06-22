Мамин: задача правительства - обеспечить в 2021 году экономический рост на уровне 4%

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на совместном заседании депутатов обеих палат парламента выступил с отчетом о работе правительства в 2020 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В ходе заседания, глава правительства сообщил, что по итогам 5 месяцев 2021 года ВВП Казахстана вырос на 1,6%. При этом обеспечен рост во всех отраслях экономики.

Основными драйверами стали обрабатывающая промышленность (7,2%), в том числе машиностроение (21,1%), химическая промышленность (9,8%), фармацевтика (25,7%) и легкая промышленность (5,5%). Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе (11,3%) и вводе в эксплуатацию жилья (12,5%, или 4,6 млн квадратных метров)", - поделились в пресс-службе.

Стабильные темпы роста наблюдаются в сельском хозяйстве (3,1%).

Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

Отмечается, что второй месяц подряд наблюдается усиливающаяся положительная динамика в секторе услуг - торговле (6,7%), связи (11,6%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), финансовой и страховой деятельности (1,6%).

Премьер-министр отметил, что перед правительством поставлена задача обеспечить по итогам 2021 года экономический рост на уровне 3,5-4%, а также охватить мерами занятости 1,2 млн человек. Это позволит повысить реальные доходы населения на 5%.

Кроме того, поставлена цель реализовать 415 инвестиционных проектов на общую сумму 8 трлн тенге. Планируется ввод в эксплуатацию 17 млн квадратных метров жилья, строительство 200 школ и открытие 30 медицинских учреждений, ремонт и строительство 6 тыс. километров автодорог.





В отчете о работе правительства за 2020 год Мамин отметил, что золотовалютные резервы РК выросли на 23,1%, до $35,6 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $8,9 млрд.

В рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест.

Спикер напомнил, что в условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в 2020 году были принят ряд антикризисных мер. В частности, проведена индексация размеров пенсий и государственных пособий на 10-12%. Обеспечено повышение оплаты труда учителям на 25%, медицинским работникам, а также сотрудникам культуры и архивного дела - на 50%, сотрудникам правоохранительных и специальных служб - от 30 до 70%.

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