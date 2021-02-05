Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития города, передает Kazakhstan Today.

Рассмотрены вопросы развития инженерной, транспортной и жилищной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации города Алматы", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Особое внимание уделено вопросам развития Алматинской агломерации и реализации Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020-2024 годы.

Город Алматы занимает ведущие позиции среди регионов по показателям социально-экономического развития, обеспечивая одну пятую часть ВВП страны. Мегаполис обладает значительным потенциалом дальнейшего развития. Необходимо обеспечить все условия для создания новых рабочих мест, повышения качества жизни и благосостояния жителей города, развития инфраструктуры и, в целом, экономики Алматинской агломерации", - сказал Мамин.

По итогам 2020 года объемы промышленного производства в Алматы выросли, в сравнении с 2019 годом, на 4,6% - до 1,052 трлн тенге, в том числе обрабатывающая промышленность - на 6,9%, машиностроение - на 35,8%, фармацевтика - на 43,5%, производство бумаги - на 95,6%, легкая промышленность - в 5 раз. Инвестиции в основной капитал выросли на 17,2% до 971,2 млрд тенге.

Кроме того, объем строительных работ составил 402,7 млрд тенге (+10,6%), введено свыше 2,4 млн квадратных метров жилья (+14%).

На 2021-2024 годы в Алматы сформирован пул из 201 инвестиционных проектов на общую стоимость 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тыс. новых рабочих мест.

В текущем году планируется реализовать 92 проекта на 187,9 млрд тенге с открытием свыше 7 тыс. рабочих мест.

Мамин также проинспектировал ход строительства жилищной инфраструктуры Алматы, а также посетил крупнейший в Казахстане и Центральной Азии коворкинг центр "SmArt.Point", где представлены свыше 60 компаний в сферах IT, финтех, онлайн-торговли, разработки программного обеспечения, кибербезопасности, блокчейн, IT-образования, медиа, автоматизированной логистики, искусственного интеллекта, робототехники и др.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства